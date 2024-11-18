伊朗最高領袖顧問：儘管川普當選 與北京連結不變
法新社18日引述伊朗學生通訊社（ISNA）報導，伊朗最高領袖哈米尼的顧問維拉雅蒂說，儘管美國總統當選人川普將重返白宮，伊朗和中國大陸的連結不會改變。
維拉雅蒂會晤中國駐德黑蘭大使叢培武時說，川普明年1月回任將不會影響伊朗的外交政策，尤其是伊朗和中國的連結，「伊朗和中國有歷久不衰、緊密且友好的文化和歷史關係，兩國都已對彼此有許多正面影響」。維拉雅蒂曾擔任伊朗外交部長16年，直到1997年卸任。
中國是伊朗最大貿易夥伴，也是受制裁限制的伊朗石油一個主要買家。伊朗石油部長帕克尼加德上周說，伊朗對川普再度當選後的石油銷售沒有嚴重擔憂。
川普在第一任期對伊朗實施「極限施壓」政策，再次當選後也選擇聯邦參議員魯比歐為國務卿人選。魯比歐對中國、伊朗的敵意廣為人知。
「極限施壓」政策包括對德黑蘭施加新、舊制裁，這讓北京促進伊朗參與中方「一帶一路」基礎建設倡議的心力更為複雜。
中國和伊朗2021年簽署一項25年的戰略協議，涵蓋諸多領域，包括能源、安全、基礎建設和通訊。中國外交部長王毅9月還向伊朗總統裴澤斯基安保證，無論國際和區域情勢如何演變，中國都會支持伊朗。
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