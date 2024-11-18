印尼官員：川普回鍋後 可能加強與盟友雙邊軍事合作

印尼外交部外交政策戰略局負責人穆利亞那今天表示，美國總統當選人川普上任後，可能加強與菲律賓和越南等盟友的雙邊軍事合作，在此同時，東協國家可能面臨中美兩國「選邊站」的壓力。

印尼戰略與國際問題研究中心（CSIS）與德國智庫「康拉德．艾德諾基金會」（KAS）今天在雅加達舉辦「民主挑戰與機運」論壇，邀請官員、學者和媒體高層討論美國大選後的印太局勢。

穆利亞那（Yayan G.H. Mulyana）在論壇表示，川普（Donald Trump）上任後將以「美國優先」，首重國內經濟，其外交政策可能轉為傾向雙邊協議，而非多邊或區域範圍的合作，包括東南亞國家協會（ASEAN）在內。

穆利亞那認為，美國可能加強與其他國家的雙邊軍事合作，特別是與菲律賓和越南等盟友的合作，因這些國家對美國印太安全目標至關重要。他表示，川普政府可能同時要求菲律賓等東協國家增加國防預算，以制衡中國。

穆利亞那指出，川普對中國採取強硬政策可能加劇中美摩擦，而「東協國家可能面臨（中美）選邊站的壓力」。另外，美國若對中國採取更激進的立場，例如高關稅及經濟脫鉤政策等，緊張局勢可能升高，包括南海在內，區域衝突風險可能增加。

貿易方面，穆利亞那指出，川普第一個任期時，美國對印尼投資從2018年的28億9000萬美元（約新台幣940億9400萬元）減少至2020年的15億7000萬美元，但在現任美國總統拜登（Joe Biden）上任後，美國對印尼的投資則穩定成長。

他分析，川普上任後，可能祭出高關稅而使美國經濟成長放緩，這將導致出口下降，並可能使亞洲經濟成長放緩。

穆利亞那認為，若川普提高關稅，依賴美國貿易的東協國家，包括印尼在內，其電子、服裝和農業等產業可能面臨衝擊。

他建議東協國家在美國新政府上任後加強區域經濟合作，像是簽訂全面區域經濟夥伴協定、加強基礎設施合作，以及強化東協維護安全與穩定的角色。

穆利亞那呼籲加速落實東協共同體2025年後願景，以減少貿易壁壘，並加強東協成員國間的供應鏈及區域整合。

穆利亞那指出，印尼在外交上的不結盟立場可以作為避險策略，使其經濟不會因川普上任而受太大影響。另外，若印尼能彰顯它對美國盟國如新加坡和菲律賓的重要價值，印尼將成為川普重視的國家。