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川普內定卡爾為FCC主席 稱他是言論自由戰士

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
美國FCC委員卡爾獲得總統當選人川普提名出任主席。路透
美國FCC委員卡爾獲得總統當選人川普提名出任主席。路透

美國共和黨總統當選人川普內定馬斯克支持的共和黨人卡爾（BrendanCarr）來領導聯邦傳播委員會（FCC），並在聲明中稱他為「言論自由戰士」。

川普（Donald Trump）在聲明中表示，卡爾「反對那些扼殺美國人自由的監審規則」 ，並將「終結一直削弱美國就業創造者和創新者的監管攻擊，並確保聯邦傳播委員會為美國鄉村地區提供服務」。

卡爾在社群平台X上表示，他對接任FCC主席一職的心情是「謙卑與榮幸」。

卡爾在另一則貼文中寫道：「我們必須拆解那些壟斷者的審查機制，還給美國民眾的言論自由權利。」

資深共和黨人士卡爾目前已是FCC委員，長期以來一直有傳言說他是FCC主席一職的競逐者，他和川普的大金主馬斯克（Elon Musk）已建立了盟友關係。

卡爾也公開贊成川普的政見承諾，即減少監管規則，並懲罰他們所稱具有政治偏見的電視聯播網。

卡爾曾在保守派智庫傳統基金會（HeritageFoundation）主導的「2025計畫」（Project 2025）中，撰寫有關FCC的章節，主張要對臉書母公司Meta、谷歌（Google）和蘋果（Apple）等科技巨頭進行監管。

法新社報導，具爭議的「2025計畫」目的在於為川普第2任期的願景作布局。

川普 美國大選

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