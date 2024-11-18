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才喊讓美國再次健康 小甘迺迪與川普大啖速食

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
美國總統選舉的獨立參選人小甘迺迪。(美聯社)
美國總統選舉的獨立參選人小甘迺迪。(美聯社)

根據美國總統當選人川普兒子在社群媒體發布的一張照片，川普屬意的衛生部長小羅勃甘迺迪正與他未來老闆共享速食大餐，然而幾天前他們才承諾要「讓美國再次健康」。

法新社和英國「每日電訊報」（The DailyTelegraph）報導，小羅勃甘迺迪（Robert F. KennedyJr.）昨天與川普一起搭機前往紐約觀看終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship, UFC），同行的還有特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）和川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）。

小唐納今天在社群媒體PO出一張照片，畫面顯示4人面前擺著盛裝麥當勞漢堡、薯條、雞塊和飲料的托盤。小唐納開玩笑地寫道：「讓美國再次健康，從明天開始。」

著名民主黨政治家族後裔小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）曾以獨立身分參選總統，但在8月宣布退選，轉而支持78歲的川普。兩人先前承諾要解決加工食品問題等優先事項。

川普14日宣布將提名小羅勃甘迺迪擔任衛生部長時表示：「長期以來，美國人一直被工業食品複合體和製藥公司壓垮。」

在社群媒體留言評論的網友指出，小羅勃甘迺迪似乎是4人之中對速食最沒有熱情的一個，他小心翼翼地拿起一個打開的漢堡盒，面前還有薯條和一瓶可口可樂。

這位現年70歲的陰謀論者與疫苗懷疑論者長期主張，美國必須透過減少國民飲食中大量的糖、脂肪和高添加劑加工食品，來遏止肥胖率增加。

小羅勃甘迺迪在上週發布的Podcast節目中，毫不客氣地批評川普的飲食習慣，說「他吃的東西真的很糟糕」。

小羅勃甘迺迪直言：「選舉期間的伙食總是很差，但他（川普）在專機上吃的東西簡直就是毒藥。你別無選擇，不是肯德基（KFC）就是大麥克（BigMacs）。」

川普從不掩飾他對速食和健怡可樂的熱愛，在10月競選造勢期間，還曾短暫地在賓州一家麥當勞餐廳炸薯條，還說自己「超愛鹽巴」。

小羅勃甘迺迪還需獲得參議院批准，才能出任衛生部長，一些共和黨資深人士則對他是否適合擔任這項職務表示擔憂。

川普 美國大選

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