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剉咧等！川普政府效率部下手目標出爐 最高院幫忙開路

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統當選人川普12日欽點科技鉅子馬斯克（左）和企業家拉馬斯瓦米（右）聯手執掌政府效率部。法新社
美國總統當選人川普12日欽點科技鉅子馬斯克（左）和企業家拉馬斯瓦米（右）聯手執掌政府效率部。法新社

美國總統當選人川普不久前欽點科技鉅子馬斯克和企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）聯手執掌政府效率部，專門拆解官僚、削減開支，現在拉馬斯瓦米點名將針對國防部、教育部和健保等目標下手，而且已經有法院裁決，支持他採取行動。

拉馬斯瓦米17日接受福斯新聞（Fox News）節目Sunday Morning Futures訪問透露，第一步是透過行政行動削減聯邦支出。

他主張，近來最高法院針對聯邦法規合法性的裁決，已經為大規模削減除去障礙，無須經過國會批准。

拉馬斯瓦米更表示，「我們預計某些機構將被直接裁撤。我們預期聯邦政府中過於龐大的部門將進行大規模的人力裁減。我們也預期大幅削減那些向聯邦政府過度收費的聯邦承包商及其他相關人員。」

拉馬斯瓦米一再指出最高院是川普政府可能批准支出削減的途徑之一。

「想想過去幾年來最高法院的環境，」他說，「他們裁定許多這類規範在大範圍上是違憲的。撤銷這些規範，收回這些法規，這就為我們提供了縮減行政規模的產業邏輯。而這一切的美妙之處在於，只需通過行政手段即可實現，無需經過國會。」

川普 美國大選

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