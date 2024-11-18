美國財長競爭檯面化 川普火大傳另闢人選

美國財政部長人選之爭公開化讓美國總統當選人川普頗感惱火，據傳開始考慮新的人選，其中包括前聯準會理事華許（Kevin Warsh）、阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）執行長羅旺（Marc Rowan）、聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）。

紐約時報報導，川普原本預料會在上周末從交接團隊共同主席盧特尼克 ，和避險基金富豪貝森特二人之中做出選擇。但他如今對這兩位候選人另有考量，於是延後決定人選。他本周將邀請可能人選到海湖莊園面談。

據報導，盧特尼克最近讓川普感到厭煩。對於盧特尼克頻頻在他身邊，還為自身目的操控交接過程，川普私底下頗有微詞。知情人士透露，盧特尼克和貝森特之間在財長的角力如同短刃格鬥，盧特尼克尤其咄咄逼人 。

馬斯克16日在社交媒體平台X表態支持盧特尼克，認為貝森特只是是財長的「一如往常」的選擇。

不過川普據說仍將貝森特列入考慮，也被川普財經決策圈點名為可能領導白宮國家經濟委員會的人選。

道瓊社報導，海格提幾天前在海湖莊園和川普碰過面，目前還不清楚海格提是否和川普討論財政部的事，但知情人士透露，海格提私下告訴友人，他認為自己可能是領導該部門的合適人選。