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川普提名防長涉性侵 律師認付封口費

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國總統當選人川普提名的國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）遭爆涉嫌性侵，赫塞斯的律師承認他曾支付封口費給指控他的女子，因為擔心事件曝光會被他當時任職的福斯新聞解雇，但赫塞斯否認性侵，而且感覺遭該名女子勒索。

赫塞斯的律師帕拉托爾發表聲明表示，此事發生在二○一七年十月，赫塞斯認為這次在加州蒙特瑞發生的事件是「雙方合意」。該市官員上周證實，當地警方已調查涉及赫塞斯的 「涉嫌性侵 」事件，但依法不會透露受害者的資訊，也不會公開完整的警方報告。

赫塞斯並未被起訴，也沒有在任何與該事件有關的民事訴訟中成為被告。

帕拉托爾說，二○二○年該名女子威脅提起訴訟，當時美國正掀起「Me Too」揭發權勢性侵的風潮，赫塞斯擔心事件若曝光可能被開除，因此同意支付未公開金額的費用，並要求女子簽署保密協議。而事發當時，赫塞斯「明顯喝醉」，警方未證實該女子性侵指控。

帕拉托爾說，赫塞斯感覺他是遭到勒索的被害人。

華盛頓郵報報導，受害者年約卅歲，是加州共和黨婦女聯合會成員。事件發生在二○一七年十月七日，地點在蒙特瑞凱悅麗晶酒店，當時剛舉行一場共和黨女性成員大會，赫塞斯大會上演說，受害者於三天後的十月十二日向警方報案。

警方聲明未提供受害者姓名或年齡，僅稱傷勢為右大腿淤青，沒有涉及武器或金錢。受害者稱醒來不記得任何事，只發現自己在赫塞斯房間。赫塞斯聲明稿則稱，該名女子並未喝醉，且主動挽著赫塞斯的手進入房間。

川普已經透過發言人史蒂芬．張表示堅定支持赫塞斯。

川普 美國大選

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