聽新聞
0:00 / 0:00

批氣候危機 石油CEO接美能源部長

聯合報／ 編譯徐薏茹／綜合報導
川普提名石油與天然氣產業高層萊特（中）擔任能源部長。（路透）
川普提名石油與天然氣產業高層萊特（中）擔任能源部長。（路透）

美國候任總統川普十六日宣布，提名丹佛「自由能源」（Liberty Energy）公司執行長萊特（Chris Wright）出任新政府的能源部長。萊特堅定支持使用化石燃料，提倡石油和天然氣開發，反對對抗氣候變遷行動，並稱氣候危機是危言聳聽。

川普表示，萊特將加入新成立的全國能源委員會，該委員會將由北達科他州州長柏根（Doug Burgum）擔任主席，柏根已被川普提名為內政部長。

先前的聲明表示，柏根將負責監督橫跨所有涉及能源許可、生產、發電、分配、監管、運輸之主管機構的專家小組，被稱為「能源沙皇」。

萊特一直強烈反對對抗氣候變遷行動，他可能會推動化石燃料，包括迅速結束拜登政府暫停批准天然氣出口的舉措，並設法提高發電量。美國電力需求在數十年來首度攀升。

萊特也可能和川普一樣，反對全球合作共同對抗氣候變遷。他曾稱氣候變遷倡議人士是危言聳聽，並將民主黨應對全球暖化的努力比作蘇聯式共產主義。

他去年在社群媒體領英一支影片中說：「氣候危機不存在，我們也沒有正在經歷能源轉型。」

任命萊特作為能源部長，也獲得重要保守派人士的支持，包括石油大亨哈姆（Harold Hamm）。哈姆是奧克拉荷馬頁岩油公司「大陸資源」的執行總裁，是川普的長期支持者和顧問，對於川普第一個任期期間的能源議題有重要影響。

能源部負責推動美國的能源、環境及核能安全，管理維護美國的核武器，監督十七個全國研究實驗室，並負責批准天然氣出口，也確保國家核武器設施的環境清潔。能源部還負責推動科學與技術研究。

川普 美國大選

延伸閱讀

現身UFC重量級之戰！川普偕馬斯克等新內閣人選觀賽 受觀眾熱烈歡迎

川普2.0威脅？陸專家：能否對陸施關稅大棒 仍存在變數

莫迪搶前三名發賀電！川普勝選或對印度有利 分析人士：他們擁有共同世界觀

川普新政府財長懸而未決 傳競逐激烈陷混亂

相關新聞

批氣候危機 石油CEO接美能源部長

美國候任總統川普十六日宣布，提名丹佛「自由能源」（Liberty Energy）公司執行長萊特（Chris Wright...

川普提名防長涉性侵 律師認付封口費

美國總統當選人川普提名的國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）遭爆涉嫌性侵，赫塞斯的律師承認他曾支付封口費給指控他的...

現身UFC重量級之戰！川普偕馬斯克等新內閣人選觀賽 受觀眾熱烈歡迎

美國總統當選人川普（Donald Trump）與新內閣人選昨天赴紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Gar...

莫迪搶前三名發賀電！川普勝選或對印度有利 分析人士：他們擁有共同世界觀

「坦白地說吧，我知道今天很多國家都對美國感到緊張」，印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）上周末表示，但印度「並不在其中」。他還表示…

傳伊朗駐聯合國大使與馬斯克會面 外長否認：美媒捏造的故事

紐約時報日前報導，與美國總統當選人川普關係密切的億萬富豪馬斯克會見伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Ira...

川普新政…擬恢復家庭拘留 申請庇護者須留在墨西哥

美國總統當選人川普將本次競選依然將邊境及移民問題作為頭號政見之一，但不同於第一次競選時主打的邊境圍牆，新政府將專注於內部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。