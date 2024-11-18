批氣候危機 石油CEO接美能源部長

美國候任總統川普十六日宣布，提名丹佛「自由能源」（Liberty Energy）公司執行長萊特（Chris Wright）出任新政府的能源部長。萊特堅定支持使用化石燃料，提倡石油和天然氣開發，反對對抗氣候變遷行動，並稱氣候危機是危言聳聽。

川普表示，萊特將加入新成立的全國能源委員會，該委員會將由北達科他州州長柏根（Doug Burgum）擔任主席，柏根已被川普提名為內政部長。

先前的聲明表示，柏根將負責監督橫跨所有涉及能源許可、生產、發電、分配、監管、運輸之主管機構的專家小組，被稱為「能源沙皇」。

萊特一直強烈反對對抗氣候變遷行動，他可能會推動化石燃料，包括迅速結束拜登政府暫停批准天然氣出口的舉措，並設法提高發電量。美國電力需求在數十年來首度攀升。

萊特也可能和川普一樣，反對全球合作共同對抗氣候變遷。他曾稱氣候變遷倡議人士是危言聳聽，並將民主黨應對全球暖化的努力比作蘇聯式共產主義。

他去年在社群媒體領英一支影片中說：「氣候危機不存在，我們也沒有正在經歷能源轉型。」

任命萊特作為能源部長，也獲得重要保守派人士的支持，包括石油大亨哈姆（Harold Hamm）。哈姆是奧克拉荷馬頁岩油公司「大陸資源」的執行總裁，是川普的長期支持者和顧問，對於川普第一個任期期間的能源議題有重要影響。

能源部負責推動美國的能源、環境及核能安全，管理維護美國的核武器，監督十七個全國研究實驗室，並負責批准天然氣出口，也確保國家核武器設施的環境清潔。能源部還負責推動科學與技術研究。