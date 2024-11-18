川普挑內閣…出現戲劇性競爭 馬斯克挺盧特尼克任財長

美國總統當選人川普所領導內閣的財長之爭，漸趨白熱化，最新進展為川普的大金主力挺川普交接團隊共同主席盧特尼克（Howard Lutnick）出任，與避險基金富豪貝森特（Scott Bessent）互別苗頭。此外，川普也已提名頁岩油產業的老闆萊特（Chris Wright）為能源部長，為政策轉向化石燃料鋪路。

馬斯克和川普提名的小羅勃甘迺迪16日都在社群媒體力挺盧特尼克擔任財長，馬斯克在X上表示，「貝森特是個一如往常的選擇，盧特尼克將實際帶來變革」，但「一如往常正讓美國走向破產，因此我們需要變革」。小羅勃甘迺迪則表示，比特幣是「自由的貨幣」，而「沒人比盧特尼克更支持比特幣」 。這些發言增添了川普政府財長之爭的戲劇性。

貝森特的支持者包括川普第一任內的關鍵經濟顧問庫德洛、顧問班農、以及富豪投資人朱肯米勒，但他持續續遭批評關稅立場未向川普靠攏。

知情人士表示，川普一直掙扎是要在盧特尼克和貝森特之間擇一，但這兩位人選的支持者持續遊說川普，正引發交接團隊內部的緊張，也提高了其他人選出線的可能性。

川普16日宣布提名頁岩油業者Liberty能源公司執行長萊特，出任能源部長，萊特也將加入新成立的全國能源委員會。萊特堅定支持使用化石燃料，提倡石油和天然氣開發，並且否定氣候變遷是全球危機、須透過減少使用化石燃料解決的說法，去年發表影片表示，「沒有氣候危機，我們也未身處能源轉型過程之中」，他也身兼核電新創公司Oklo的董事。

此外，川普的團隊正考慮運輸部部長人選，包括優步（Uber）前高管邁克爾（Emil Michael）、以及三名現任或前共和黨國會議員。