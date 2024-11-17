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現身UFC重量級之戰！川普偕馬斯克等新內閣人選觀賽 受觀眾熱烈歡迎

中央社／ 紐約17日綜合外電報導
美國總統當選人川與新內閣人選昨天赴紐約麥迪遜花園廣場觀賞終極格鬥冠軍賽重量級之戰，他入場時受到觀眾熱烈歡迎。路透
美國總統當選人川與新內閣人選昨天赴紐約麥迪遜花園廣場觀賞終極格鬥冠軍賽重量級之戰，他入場時受到觀眾熱烈歡迎。路透

美國總統當選人川普（Donald Trump）與新內閣人選昨天赴紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）觀賞終極格鬥冠軍賽重量級之戰，他入場時受到觀眾熱烈歡迎。

法新社報導，終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship, UFC）主席懷特（Dana White）在主要賽事開始之前帶領川普進入場館；他是川普競選總統期間的重要支持者。

川普在喧鬧的音樂聲中進場並對觀眾揮手致意，許多觀眾也向他打招呼。他在現場觀看了5場比賽，直到今天凌晨1時30分才離開。

包括企業家馬斯克（Elon Musk）和拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在內幾位川普的政治盟友， 一起出席這場綜合格鬥賽事。他們2人獲邀入閣，任務是帶頭改善美國政府效率不彰的問題。

獲得川普提名為衛生部長的小羅勃甘迺迪（RobertF. Kennedy Jr.）也到場觀賽。根據社群媒體X發布的照片顯示，他與川普一同搭乘川普的私人飛機前往賽事現場。

川普幾乎整晚都坐在懷特和馬斯克中間，全神貫注地觀看比賽，賽後偶爾離開座位、走向選手寒暄幾句。

這場賽事的焦點是「骨頭」瓊斯（Jon Jones）和米歐西奇（Stipe Miocic）之間的重量級冠軍爭奪戰。瓊斯獲勝後，在發表勝利感言時感謝川普，並與他握手。

現年37歲的美國選手瓊斯在比賽中完全掌控局面，不僅阻止對手發揮拳擊技巧，並以一記猛烈的後踢擊倒米歐西奇，使後者緊抱身體倒在擂台上。

瓊斯獲勝後在八角籠內開心地說：「那一記攻擊，老兄，無論你多強悍，肝臟就是肝臟（意指不堪承受攻擊）。」

內閣 川普 格鬥賽 美國大選 觀眾 馬斯克

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