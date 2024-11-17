民主黨議員思考敗選：未聆聽勞工使藍領票流向川普

中央社／ 華盛頓16日專電

耕耘勞工選民多年的美國參議員布朗，今年敗給川普子弟兵莫雷諾。他反思民主黨今年的敗局，認為癥結在於不關注勞工，「工人的政黨」老招牌已損，使藍領選民倒向川普。

聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）今天上美國政治媒體Politico的podcast節目時談到，「民主黨沒有理由不關注工作的尊嚴和人權」。

布朗的選區位於親共和黨的「紅州」俄亥俄，川普在2016年及2020年以約8個百分點的差距拿下，是民主黨的艱難選區之一。

美國媒體新聞週刊（Newsweek）報導，布朗今年的選戰策略是對外強調他對工會及勞工權利的支持，以及致力與共和黨合作促進藍領權益。

「我不是心理分析選民如何轉向川普的專家，但我知道我們讓他們選擇了川普，因為我們沒有關注他們，沒有傾聽他們，也沒有展現我們一直與工人同一陣線」，布朗對Politico說。他表示，「民主黨的全國品牌受損」。

從選民收入來看，川普在今年的選舉中似乎贏得了勞工階級家庭的支持。2020年，拜登以11個百分點的差距贏得年收入低於5萬美元（約新台幣162萬元）選民的選票。

根據美國有線電視新聞網（CNN）出口民調，這個群體有50%挺川普，47%支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），拜登在勞工階級家庭的優勢不再。

布朗指出，北美自由貿易協定（NAFTA）簽訂是民主黨開始疏遠勞動階級選民的時刻。NAFTA於1994年生效，取消美國、加拿大和墨西哥間產品的大部分關稅及貿易壁壘。

他說，拜登政府過去4年的努力下，雖然在穩固藍領票上有些進展，但這種「偏離」選民的現象已經持續30年，因此他無法怪任何人。

雖然NAFTA的目的是縮小生活水準差距，但美國雜誌「國家」（The Nation）2月分析，美國、加拿大和墨西哥工人階級如今的生活狀況比協定生效前更糟。

布朗說，民主黨為此受到更多指責，因為工人階級預期共和黨人為企業及有錢人服務。不過，布朗並不認為自己失去參議院席次是種「失敗」，而是一種重新聚焦的機會。

「從某種意義來講，我認為這是新的開始，讓我繼續工作，關注工人」，布朗說。

他指出，民主黨傳統上一直是工人的政黨，如今他見到工人的支持正在減弱，「因為民主黨在過去30年裡沒有像應該的那樣專注在工人身上」。

布朗並不是唯一一位公開討論民主黨缺乏工人支持的議員。美國知名左翼政治人物、聯邦獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）立場偏民主黨，他在選後發表聲明，指賀錦麗敗選「不意外」，因為民主黨「拋棄工人階級」。

桑德斯支持賀錦麗向選民傳達挺墮胎權、民主及川普不適任的訊息，但他和其他進步派認為，賀錦麗的選戰缺乏大膽的經濟政策，不能吸引更多勞工階級選民。

民主黨全國委員會（Democratic NationalCommittee）主席哈里森（Jaime Harrison）反駁「民主黨離工人階級選民而去」的說法，指桑德斯的言論「完全是亂講」。

哈里森日前推文說，「拜登是我這一生中看過最支持工人的總統」，他還參加罷工；賀錦麗的經濟政策將從根本上改變全國勞動人口的生活品質，縮小種族貧富差距。

川普 美國大選

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