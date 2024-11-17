承認付封口費！川普欽點的國防部長捲性侵風波 稱酒醉後「對方主動」

美國總統當選人川普欽點的新國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）遭爆涉嫌性侵害，華盛頓郵報揭露赫塞斯曾向該名女子支付封口費，因為擔心事件曝光會被他當時任職的福斯新聞解雇，儘管他堅稱雙方為合意。

華郵引述赫塞斯代表律師發表的聲明表示，赫塞斯2020年在對方威脅提起訴訟後，同意支付未公開金額的費用，要求女子簽署保密協議。而事發生當時，赫塞斯「明顯喝醉」，且警方並未證實該女子的性侵指控。

本周一名自稱受害者友人交給川普交接團隊一份備忘錄，詳述事發經過。華郵取得備忘錄報導，受害者年約30歲，是加州共和黨婦女聯合會成員。

根據備忘錄，事發當時，受害者收到兩名女性簡訊，稱赫塞斯對她們表現過度興趣，在受害者介入、讓兩名女子離開後，赫塞斯似乎有些惱怒。

隨後則是事件爭議處。受害者稱醒來不記得任何事，只發現自己在赫塞斯房間；隔天回家「隱約記得前晚遭到性侵」，隨後前往急診室採檢出精液。當地警方曾進行調查，但檢方並未提起指控。

赫塞斯聲明稿則稱，這名女子並未喝醉，挽著赫塞斯的手進入房間後並未離開，且是「主動挑起性行為的侵略者」。

川普已經透過發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）表示堅定支持赫塞斯。