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川普提名石油業高層任能源部長 萊特也質疑氣候變遷

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統當選人川普今天宣布，就職後擬提名石油與天然氣產業高層萊特（Chris Wright）擔任能源部長，他堅定支持使用化石燃料，是川普競選金主之一。

路透社報導，萊特是總部位於丹佛（Denver）的油田服務公司「自由能源」（Liberty Energy）創辦人暨執行長。外界預期他將支持川普（Donald Trump）的計畫，即盡可能增加石油與天然氣產量，並設法提高發電量。美國電力需求在數十年來首度攀升。

萊特也可能和川普一樣，反對全球合作共同對抗氣候變遷。他曾稱氣候變遷倡議人士是危言聳聽，並將民主黨應對全球暖化的努力比作蘇聯式共產主義。

他去年在社群媒體領英（LinkedIn）一支影片中說：「氣候危機不存在，我們也沒有正在經歷能源轉型。」

萊特沒有任何政治經歷，但曾撰寫大量文章強調提高化石燃料產量以協助民眾脫貧的重要性。

川普 美國大選

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