川普華裔發言人 接白宮聯絡室

美國總統當選人川普十五日宣布，陪他一路打選戰的四十二歲通訊主任史蒂芬．張將出掌白宮聯絡室。

自川普二○一六年首次參選總統以來，華裔、雙親是中國移民的史蒂芬．張無役不與，跟川普競選總幹事、準白宮幕僚長「冰女」威爾斯及選戰老將拉希維塔組成川普競選團隊的核心。

史蒂芬．張二○一六年就出任川普競選團隊發言人，以反應快、用字遣詞「尖酸刻薄與粗暴」又具攻擊性出名。他曾毫不留情批評「反川」人士「罹患川普精神錯亂綜合症」或「腦殘」、「肉腳」、「騙子」等人身攻擊字眼。

史蒂芬．張在加州沙加緬度長大，大學雙主修政治與電腦。雙親是中國大陸移民，母親在日本成長。大學畢業後，他曾到時任加州州長的共和黨籍好萊塢男星阿諾史瓦辛格辦公室當實習生，並練習寫政治人物的講稿。

之後史蒂芬．張陸續到加州、德州和內華達州的候選人團隊從事公關工作。二○○八年加入已故越戰英雄、共和黨籍聯邦參議員馬侃的總統競選團隊，擔任行政助理。

史蒂芬．張二○一六年投靠川普陣營前的工作，則是終極格鬥冠軍賽（UFC）公關主管，憑藉自己獨特的政治和UFC公關經歷，他以草莽風格在川普陣營一路高升，成為川普最倚重的發言人之一。

外媒形容史蒂芬．張聰明過人，深諳社群媒體操作，幾乎不間斷地發布陽剛訊息，以滿足死忠「川粉」。他每天清晨六時就開工，高度自律，讓老闆川普勝選是他的唯一使命。

史蒂芬．張在川普二○一七年首度入主白宮後，在白宮擔任總統特助與白宮聯絡室助理主任。他曾負責二○一七年川普提名聯邦最高法院大法官戈蘇奇的幕後溝通工作。即使川普二○二○年總統大選失利、翌年一月六日發生國會山莊暴亂，仍堅定支持川普。

川普十五日也宣布，廿七歲的競選團隊發言人李維特將擔任白宮新聞祕書，川普盛讚她聰明強悍。美聯社報導，她是美國史上最年輕的白宮新聞祕書，曾是川普第一個總統任期時的助理新聞祕書。據紐約時報報導，川普第一任時，此一職位共換了四人。

川普另宣布其盟友兼商業夥伴、超級政治行動委員會負責人戈爾，將擔任總統人事辦公室主任。川普聲明指出，自二○一六年以來，「史蒂芬．張和戈爾就是我信賴的顧問」。