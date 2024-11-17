川普新政人事 財長選誰成焦點

華爾街日報及彭博資訊十六日報導，美國總統當選人川普當選約十天後，就罕見迅速地敲定多位新政府首長和其他高階顧問，但幾位財經首長人選仍懸而未決，成為川普新政府人事的一大缺口。

投資公司Key Square資本管理創辦人貝森特，已被視為美國新財政部長的首要角逐者之一。川普十五日就在佛州海湖莊園會見他，似乎即將決定財長提名人選。但幾位消息人士透露，川普也考慮紐約金融公司「康托．費茲傑羅」執行長盧特尼克，以及川普第一個總統任期時的美國貿易代表賴海哲等人。

前美國貿易代表賴海哲。（路透）

川普已選定逾廿個新政府職位人選，包括多個國安要職，正將注意力放到形塑他未來貿易議程的官職。知情人士說，川普上周也會見他第一任時的白宮國家經濟會議主席（NEC）柯德洛。他被川普幕僚視為其原職或財長的可能人選，但一位知情人士說，現為福斯財經主持人的柯德洛已向川普團隊告知無意回朝任官。

貝森特則是川普這次競選時的重要聲援者，已取得川普陣營多位領袖支持，包括川普長期政治盟友、川普第一任時的白宮首席策士巴農。貝森特並贏得若干華爾街要角的低調肯定。知情人士說，美國摩根大通集團執行長戴蒙認為貝森特很適任財長，但不認為他是唯一人選。

川普陣營政權移交小組共同主席盧特尼克。（路透）

貝森特和盧特尼克均正積極爭取財長職位，兩人的盟友也公開及私下替兩人說項。多位川普幕僚還將涉及人事的閉門會議形容為「大風吹」，即一旦川普選好財長，很可能考慮讓其餘人選擔任剩餘職位。而貝森特除了財長，也被考慮執掌NEC。

貝森特在福斯新聞十五日的投書就公開對川普貿易政策輸誠，指稱關稅作為美國政府提高收益與保護國家戰略重要產業的方法工具，具悠久和顯著歷史。他十四日在「福斯與朋友們」節目受訪時，也讚揚川普選戰時提出的經濟議程將有助扶植美國許多產業。

阿波羅全球管理公司執行長羅旺。（路透）

身兼川普陣營政權移交小組共同主席的盧特尼克則力爭自己出任，也對貝森特提出擔憂，認為他作為避險基金經理人，對關稅等川普的保護主義承諾態度「軟弱」。川普團隊也討論讓賴海哲及阿波羅全球管理公司執行長羅旺出任財長等職位。知情人士說，選前羅旺曾在紐約會晤川普並討論經濟情勢，但選後兩人還沒會面。

知情人士還說，財長職位的競逐最近愈演愈烈，相關遊說和刻意表態已使遴選程序變得混亂。直到最後一刻，就連一些川普高階幕僚都不清楚誰會雀屏中選，以及何時會對外公布。