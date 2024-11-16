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3場選戰無役不與 川普團隊華裔發言人掌白宮聯絡室

中央社／ 華盛頓15日專電
在競選期間表現出色的華裔史蒂芬．張，將出任川普的白宮連絡室主任。美聯社
在競選期間表現出色的華裔史蒂芬．張，將出任川普的白宮連絡室主任。美聯社

川普今天宣布，陪他一路打選戰的通訊主任史蒂芬．張將掌白宮聯絡室。他發言猛爆，但與媒體務實互動，也有記者喜歡與他打交道。川普與史蒂芬．張都熱愛摔角比賽，川普甚至稱壯碩的他為「我的相撲選手」。

從川普2016年以一介素人之姿挑戰總統大位、2020年拚連任，到今年成功重返白宮，42歲的史蒂芬．張（Steven Cheung，下稱史蒂芬）無役不與，他與川普競選團隊共同經理、準白宮幕僚長威爾斯（SusieWiles）及選戰老將拉希維塔（Chris LaCivita）組成核心團隊。

美國政治新聞媒體Politico報導，史蒂芬在加州沙加緬度長大，爸媽是中國移民。他在競選期間相當低調，不像其他媒體幕僚常上新聞版面，但他代表川普陣營發表的言論尖銳，以重砲抨擊「假新聞」聞名。

美媒「瓊斯夫人」（Mother Jones）指出，史蒂芬與川普都熱愛格鬥運動及摔角比賽而結下不解之緣。兩人曾一起看格鬥賽。「紐約客」（The New Yorker）報導，川普稱史蒂芬為他的「相撲選手」，史蒂芬也因為之前的推特帳號而有個暱稱叫熊貓。

「我喜歡和他打交道」，一位負責跑川普競選活動的主流媒體記者這樣告訴「紐約客」。這位記者說，史蒂芬「會回應。他會給你聲明」。

史蒂芬雖然一直跟在川普身邊，但除了政治記者外，外界對他相對陌生。「南華早報」（South ChinaMorning Post）今年4月一篇長文形容，史蒂芬是「保護川普免受所有攻擊的人」。

史蒂芬在公關界打滾多年，從政治、體育到休閒領域都待過。「瓊斯夫人」指出，史蒂芬大學畢業後，在時任加州州長阿諾史瓦辛格（ArnoldSchwarzenegger）辦公室擔任通訊實習生，也練習當講稿寫手。

2008年已故共和黨籍聯邦參議員馬侃（JohnMcCain）與阿拉斯加州前州長培林（Sarah Palin）搭檔問鼎白宮時，史蒂芬是兩人競選陣營的行政助理。

在擔任終極格鬥冠軍賽（Ultimate FightingChampionship）發言人前，史蒂芬曾數次為共和黨助選，隨後加入川普2016年的總統選戰。川普勝選後，史蒂芬入白宮擔任總統特助及聯絡室助理主任。

他第3度幫川普助選以來，卯足勁工作，包括高分貝滅火。

例如今年3月川普創立的社群平台Truth Social出現爭議影片，內容可見兩輛皮卡車在高速公路上行駛，每輛車都有挺川旗幟，但第2輛皮卡車車尾有著一張拜登雙手被綑綁在身後的圖片，引發爭議。

拜登發言人泰勒（Michael Taylor）當時砲轟川普經常煽動政治暴力，史帝芬反擊：「民主黨人和那些精神錯亂的瘋子，不僅號召對川普和他的家人發動卑鄙暴力，也真的把司法制度當作武器來對付他。」

川普2023年批評政治宿敵為「害蟲」，學者和拜登都指控他在模仿獨裁者的專制語言。史蒂芬痛批把川普拿來跟希特勒、墨索里尼做比較的人是「玻璃心」，「他們可憐巴巴、悲慘至極的存在，將在總統川普返回白宮時被輾得粉碎」。

川普 美國大選

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