快訊

獨／才剛調任不到1月…疑因工作壓力大 新莊再傳公務員1死

12強／「沒大谷的二軍都輸」韓網友痛罵自家球隊 日本球迷也看不下去

川普爭議人事連環爆！國防部長人選也曾被控性侵 川普表力挺

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
獲川普提名出任國防部長的福斯新聞主持人赫塞斯2017年曾因涉嫌性侵接受調查。路透
獲川普提名出任國防部長的福斯新聞主持人赫塞斯2017年曾因涉嫌性侵接受調查。路透

美國總統當選人川普的人事任命案爭議頻傳，最新消息指出，獲提名出任國防部長的福斯新聞主持人赫塞斯（Pete Hegseth）2017年曾因涉嫌性侵接受調查，詳情尚未披露。

加州蒙特瑞市發聲明證實，赫塞斯2017年10月因在一間酒店涉及性侵指控而接受警方調查，但未披露詳情，也未發布其他與調查有關的公開聲明。

CBS等報導，據了解，事件發生在2017年10月7日午夜至8日早上7點之間，地點在蒙特瑞凱悅麗晶酒店，當時剛舉行一場共和黨女性成員大會。受害者於三天後的10月12日向警方報案。

警方聲明未提供受害者姓名或年齡仍，僅稱傷勢為右大腿淤青，沒有涉及武器或金錢。

華盛頓郵報報導，川普交接團隊對赫塞斯的性侵指控感到震驚，知情人士說，很多人很失望，因為赫塞斯沒有被詳盡調查。並指川普在提名國防部長人選前，對此並不知情。

赫塞斯的律師15日表示，該指控「已經過全面調查，結果並非屬實」。《浮華世界》報導，被川普任命為白宮幕僚長的威爾斯（Susie Wiles）和律師團隊14日與赫塞斯討論此事，赫塞斯的解釋為兩人「兩情相願」。

川普團隊發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）透過聲明表示，川普堅定支持赫塞斯。他表示，「川普總統提名高素質和絕對夠格的候選人在他的政府任職。赫塞斯先生堅決否認任何指控，且沒有任何起訴被正式提出。我們期待他的國防部長提名獲准，他可在上任第一天就讓美國再度安全且偉大。」

根據法庭紀錄，赫塞斯有過三段婚姻，根據明尼蘇達州法院文件，他20多歲時與第一任妻子梅雷迪思（Meredith）結婚，兩人於2009年離婚，原因是赫塞斯「不忠」導致夫妻難以復合的分歧。梅雷迪思拒絕置評。

赫塞斯於2010年再婚，並在這段婚姻期間與另一名福斯新聞製作人外遇生下一子，元配隔月聲請離婚。為赫塞斯生子的小三隨後轉正成為他的第三任妻子。

川普的內閣人選爭議不斷，他的司法部長人選、佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz），日前亦被指控與未成年少女進行性交易、非法使用藥物，以及不當收受利益等，被眾議院道德委員會調查。

川普 美國大選

延伸閱讀

川普陰影籠罩APEC峰會 拜登習近平警告世局動盪

川普擬取消電動車優惠

經濟日報社論／國際通膨隱憂未曾消減

產業大老看川普效應…蔡明忠：川普帶來不可測未來

相關新聞

川普爭議人事連環爆！國防部長人選也曾被控性侵 川普表力挺

美國總統當選人川普的人事任命案爭議頻傳，最新消息指出，獲提名出任國防部長的福斯新聞主持人赫塞斯（Pete Hegseth...

要讓川普接棒！傳拜登卸任前指示準備提升核威懾 不排除擴大核武庫

華爾街日報獨家報導，美國總統拜登已發布指示，需為強化美國核威懾能力做準備，不排除增加核彈部署的可能性，以因應中國、俄羅斯...

川普再公布新人事！27歲的她成史上最年輕白宮新聞秘書

美國總統當選人川普宣布，由年僅27歲的競選團隊新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）出任白宮新聞秘書，將成史...

當選後首場演說 川普：打造強力軍隊

美國總統當選人川普十四日在佛州智庫美國優先政策研究所（ＡＦＰＩ）發表他當選後的首場公開演說。他表示，「我們必須重返實施低...

川普擬取消電動車優惠

路透14日報導，美總統當選人川普過渡團隊傳出計劃取消目前對電動車最高7,500美元抵稅的政策。終止抵稅勢必影響本已停滯不...

不同於反川阿諾…史特龍晚宴演說 盛讚川普如「華盛頓第二」

好萊塢動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）今天於「美國優先政策研究所」晚宴上發表簡短演說，在介紹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。