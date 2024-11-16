美司法部高層布局 川普安插刑事案辯護律師任職

美國總統當選人川普欽點身陷醜聞的前聯邦眾議員蓋茨擔任司法部長，引發譁然，隨後又將資深律師安插進他的新政府法律團隊，這些律師曾在他多起刑事訴訟中替他辯護。

法新社報導，美國史上首位遭定罪的前總統川普任命他在紐約封口費案與兩起聯邦訴訟中的律師布蘭希（Todd Blanche）擔任司法部副部長，這是司法部位階第2高的職位。

同樣在封口費案與聯邦案件中替川普辯護的波維（Emil Bove），則獲選擔任司法部首席助理副部長，並在布蘭希任命案待參議院批准期間擔任司法部代理副部長。

曾在最高法院為川普總統豁免權案成功辯護的索爾（D. John Sauer）獲選擔任聯邦檢察總長，也就是司法部在美國最高法院案件中代表聯邦政府的律師。

由於前佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）醜聞纏身，川普所屬的共和黨部分成員對這個人選感到擔憂，如果他的任命案獲參議院批准，布蘭希、波維與索爾將在他手下任職。

布蘭希畢業於布魯克林法學院（Brooklyn LawSchool），波維擁有喬治城大學（GeorgetownUniversity）法律學位，兩人都在川普的紐約封口費案替川普辯護。川普在此案遭控偽造商業紀錄，以掩蓋向一名成人片女性支付封口費，34項罪名全部成立。

法官莫城（Juan Merchan）原定7月對川普宣判，但他的律師團以最高法院裁定前總統對刑事起訴享有廣泛豁免權為由，要求撤銷對他的定罪。莫城將於11月19日對撤案聲請做出裁決，如果仍必要的話定於11月26日宣判。

布蘭希與波維都是前紐約聯邦檢察官，他們在特別檢察官史密斯（Jack Smith）對川普提起的兩起聯邦訴訟中代表川普。

川普因企圖推翻2020年總統大選結果，在華盛頓遭控密謀詐騙美國。他在佛羅里達州遭控在離開白宮後不當處理機密文件。

不當處理機密文件案已遭川普任命的法官駁回，而選舉干預案因川普聲稱享有總統豁免權而推遲，從未開庭審理。

索爾昔日在哈佛大學獲得法律學位，並拿羅德獎學金就讀牛津大學。他曾擔任聯邦檢察官，並於2017年至2023年擔任密蘇里州副檢察長。