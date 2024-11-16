要讓川普接棒！傳拜登卸任前指示準備提升核威懾 不排除擴大核武庫
華爾街日報獨家報導，美國總統拜登已發布指示，需為強化美國核威懾能力做準備，不排除增加核彈部署的可能性，以因應中國、俄羅斯和北韓日益增長的威脅。
報導指出，拜登團隊的新政策將被寫入高度機密的「核武使用指引」（Nuclear Employment Guidance），更多細節將由明年1月接任總統的川普決定，儘管川普尚未闡述他的具體防務計畫，但他在2017年首次總統任期時，繼承了歐巴馬所有的主要核武計畫，還增加了2項新的核武系統。
根據匿名拜登政府官員說法，拜登的新政策著重於發展非核武系統及深化與亞洲、歐洲盟友的軍事合作，應對潛在危機，但如果軍控制度停滯不前，或是下一代的核武系統部署進程不順時，不能排除部署更多核彈頭的可能性。
該官員表示，若當前趨勢持續轉壞，包括俄羅斯不再承諾軍控，以及中國及北韓不斷擴展核武庫，未來可能需要增加美國部署的核武數量。不過如果核武的發展進程良好及且與盟友密切合作，那核威懾的動作就可以小一些。
前國防部太空政策助理部長納朗（Vipin Narang）表示，拜登讓川普繼承一些「嚴厲的作業」及一些核選項，讓他可以接棒繼續。
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