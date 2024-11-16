當選後首場演說 川普：打造強力軍隊

美國總統當選人川普十四日在佛州智庫美國優先政策研究所（ＡＦＰＩ）發表他當選後的首場公開演說。他表示，「我們必須重返實施低稅率以及擁有強大軍隊的偉大國家。我們要整頓軍隊，我們以前做過，如今我們不得不再次這麼做」。

川普並提到「我們將設法解決中東問題，也會很努力解決俄烏問題。這一切必須停止」。但未進一步詳述。

川普十四日並宣布將提名反疫苗人士小羅勃甘迺迪出任新政府的衛生部長。他退出民主黨後一度獨立參選今年總統大選，但八月退選並改支持川普。

川普在前述ＡＦＰＩ的演說中宣揚自己的勝選與稱讚其政治盟友。川普還開玩笑說，他的總統新任期正式開始日期應定為十一月六日，並聲稱自他當選以來，美國經濟已表現更好。好萊塢男星席維斯史特龍介紹川普出場時，將川普比作美國開國元勛華盛頓。

川普十四日在自創社群媒體「真實社群」發文寫道，「在公衛問題上，美國人民遭食品工業集團與藥廠壓垮，這些機構從事欺騙、誤導和發布虛假資訊」。小羅勃甘迺迪將讓這些機構恢復「黃金標準」的科學研究傳統，以結束慢性病的流行，「讓美國再次偉大與健康」。

美聯社報導說，目前是「自由黨」籍的小羅勃甘迺迪，對公衛的觀點被衛生官員直指危險。他是全球最知名的反疫苗人士之一，長期主張例如打疫苗導致自閉症或其他健康問題。

七十歲的小羅勃甘迺迪將執掌規模龐大的衛生部，主管包括藥品、疫苗、食品安全、醫學研究，以及兩大社會安全網計畫：聯邦醫療保險及醫療補助；該部年度預算逾一點七兆美元，管轄八萬多名員工及十三個業務部門。他日前揚言撤銷美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）的營養部門，要該部門雇員準備打包走人。

華爾街日報引述知情人士稱，美國科技富豪馬斯克與川普長子小唐納均在背後支持川普選擇小羅勃甘迺迪。

川普十四日也宣布，將提名六十八歲的北達科他州州長柏根為內政部長；該職位將監管聯邦及部落土地使用政策；在川普二○一六年美國大選前支付成人片女演員「封口費」案與另兩件聯邦起訴刑事案件擔任川普律師的白朗奇，十四日獲川普提名將出任司法部副部長。川普還宣布將提名共和黨籍喬治亞州前聯邦眾議員柯林斯出任退伍軍人事務部長。川普指稱，柯林斯將是現役及退役美軍官兵的「最佳代言人」。