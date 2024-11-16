川普擬取消電動車優惠
路透14日報導，美總統當選人川普過渡團隊傳出計劃取消目前對電動車最高7,500美元抵稅的政策。終止抵稅勢必影響本已停滯不前的美國電動車車廠，尤其川普支持者馬斯克的特斯拉受影響最大，但特斯拉的代表據悉表態支持終止。特斯拉股價仍應聲下跌，南韓的電動車電池製造商LG新能源等股價也重挫。
特斯拉是和碩電動車大客戶，特斯拉執行長馬斯克之前表示，終止補貼將對特斯拉銷量造成些微影響，對競爭對手而言可能是毀滅性打擊。和碩董事長童子賢昨（15）日表示，不評論單一客戶政策，但他認為這會讓美國失去在科技產品上的領導地位，讓相關電動車業者觀望，等於間接幫助中國大陸的電動車產業的競爭力。
童子賢舉例，大陸電動車產量已超出美國，川普要取消對美國內部廠商的補助，這就像商場上「你丟我撿」，會讓相關電動車業者觀望。現在大陸電動車產業已經非常強勢，一來一往，等於是幫助大陸電動車的競爭力，提供它一個更加壯大的空間，最後會不會變成美國產業自己倒霉？
和碩電動車大客戶為特斯拉，是車用電子主要業績來源之一，目前和碩在墨西哥廠生產，就近供應特斯拉北美市場電動車需求，和碩共同執行長鄭光志先前在法說會上指出，儘管今年全球車市狀況不好，但和碩車用產品過去布局多個客戶，已慢慢看到成效。
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