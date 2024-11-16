快訊

喪屍煙彈列毒駕刑罰 撞死人最重判10年

澎湖大進滿88號遭扣136天 兩岸周旋終於回家

川普擬取消電動車優惠

經濟日報／ 國際中心、記者吳凱中／綜合報導

路透14日報導，美總統當選人川普過渡團隊傳出計劃取消目前對電動車最高7,500美元抵稅的政策。終止抵稅勢必影響本已停滯不前的美國電動車車廠，尤其川普支持者馬斯克的特斯拉受影響最大，但特斯拉的代表據悉表態支持終止。特斯拉股價仍應聲下跌，南韓的電動車電池製造商LG新能源等股價也重挫。

特斯拉是和碩電動車大客戶，特斯拉執行長馬斯克之前表示，終止補貼將對特斯拉銷量造成些微影響，對競爭對手而言可能是毀滅性打擊。和碩董事長童子賢昨（15）日表示，不評論單一客戶政策，但他認為這會讓美國失去在科技產品上的領導地位，讓相關電動車業者觀望，等於間接幫助中國大陸的電動車產業的競爭力。

童子賢舉例，大陸電動車產量已超出美國，川普要取消對美國內部廠商的補助，這就像商場上「你丟我撿」，會讓相關電動車業者觀望。現在大陸電動車產業已經非常強勢，一來一往，等於是幫助大陸電動車的競爭力，提供它一個更加壯大的空間，最後會不會變成美國產業自己倒霉？

和碩電動車大客戶為特斯拉，是車用電子主要業績來源之一，目前和碩在墨西哥廠生產，就近供應特斯拉北美市場電動車需求，和碩共同執行長鄭光志先前在法說會上指出，儘管今年全球車市狀況不好，但和碩車用產品過去布局多個客戶，已慢慢看到成效。

川普 美國大選

延伸閱讀

不同於反川阿諾…史特龍晚宴演說 盛讚川普如「華盛頓第二」

美大選後首位見川普外國領導人 阿根廷總統拔頭籌

新政府將專注於俄烏戰爭 川普強調「俄羅斯和烏克蘭必須停下」

川普取消電動車補貼 童子賢：將對EV產業有蠻大影響

相關新聞

當選後首場演說 川普：打造強力軍隊

美國總統當選人川普十四日在佛州智庫美國優先政策研究所（ＡＦＰＩ）發表他當選後的首場公開演說。他表示，「我們必須重返實施低...

川普擬取消電動車優惠

路透14日報導，美總統當選人川普過渡團隊傳出計劃取消目前對電動車最高7,500美元抵稅的政策。終止抵稅勢必影響本已停滯不...

不同於反川阿諾…史特龍晚宴演說 盛讚川普如「華盛頓第二」

好萊塢動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）今天於「美國優先政策研究所」晚宴上發表簡短演說，在介紹...

川普延攬魯比歐接國務卿 美對陸強硬將遠超貿易關稅領域

美國準總統川普（Donald Trump）13日延攬對陸鷹派的聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）任國務卿，顯示川...

反烏托邦？川普贏賀錦麗後 「慾望師奶」女星喊逃舉家搬出美國

曾主演影集「慾望師奶」（The Desperate Housewives）的好萊塢女星伊娃．朗格莉亞（Eva Longo...

美大選後首位見川普外國領導人 阿根廷總統拔頭籌

美國總統當選人川普今天在佛羅里達州他名下的海湖俱樂部會晤阿根廷總統米雷伊，自稱「無政府資本主義者」的米雷伊成為美國總統大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。