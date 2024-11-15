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不同於反川阿諾…史特龍晚宴演說 盛讚川普如「華盛頓第二」
好萊塢動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）今天於「美國優先政策研究所」晚宴上發表簡短演說，在介紹總統當選人川普（Donald Trump）時稱他如「喬治華盛頓第二」。
福斯新聞（Fox News）報導，經典拳擊片「洛基」（Rocky）主角席維斯史特龍今天在佛州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的「美國優先政策研究所」（AFPI）晚宴登台，發表約2分鐘演說。
在開始演說時，席維斯史特龍談到他飾演的電影角色「洛基」，是如何「經歷蛻變並改變生活，就像川普總統那樣」。
他說道：「當喬治華盛頓（George Washington，美國開國元勛）保衛他的國家時，他並不知道自己要改變世界，因為如果沒有他，你可以想像世界會是什麼樣子。你猜怎麼著？我們有了第二個喬治華盛頓。恭喜！」
席維斯史特龍語畢後，現場奏起美國鄉村音樂家葛林伍德（Lee Greenwood）的愛國歌曲「天佑美國」（God Bless the U.S.A.），接著川普便登台演說。
相較席維斯史特龍盛讚川普，另一位動作巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）在這次大選則支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），並對川普有諸多批評。
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