聽新聞
0:00 / 0:00

不同於反川阿諾…史特龍晚宴演說 盛讚川普如「華盛頓第二」

中央社／ 棕櫚灘14日綜合外電報導
萊塢動作巨星席維斯史特龍（右）在介紹總統當選人川普（左）時稱他如「喬治華盛頓第二」。 美聯社
萊塢動作巨星席維斯史特龍（右）在介紹總統當選人川普（左）時稱他如「喬治華盛頓第二」。 美聯社

好萊塢動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）今天於「美國優先政策研究所」晚宴上發表簡短演說，在介紹總統當選人川普（Donald Trump）時稱他如「喬治華盛頓第二」。

福斯新聞（Fox News）報導，經典拳擊片「洛基」（Rocky）主角席維斯史特龍今天在佛州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的「美國優先政策研究所」（AFPI）晚宴登台，發表約2分鐘演說。

在開始演說時，席維斯史特龍談到他飾演的電影角色「洛基」，是如何「經歷蛻變並改變生活，就像川普總統那樣」。

他說道：「當喬治華盛頓（George Washington，美國開國元勛）保衛他的國家時，他並不知道自己要改變世界，因為如果沒有他，你可以想像世界會是什麼樣子。你猜怎麼著？我們有了第二個喬治華盛頓。恭喜！」

席維斯史特龍語畢後，現場奏起美國鄉村音樂家葛林伍德（Lee Greenwood）的愛國歌曲「天佑美國」（God Bless the U.S.A.），接著川普便登台演說。

相較席維斯史特龍盛讚川普，另一位動作巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）在這次大選則支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），並對川普有諸多批評。

好萊塢 川普 民主黨 美國大選 華盛頓 賀錦麗 阿諾 電影

延伸閱讀

憂川普強化制裁!半導體業加速去中國化…最大受惠竟是這國

反烏托邦？川普贏賀錦麗後 「慾望師奶」女星喊逃舉家搬出美國

美大選後首位見川普外國領導人 阿根廷總統拔頭籌

新政府將專注於俄烏戰爭 川普強調「俄羅斯和烏克蘭必須停下」

相關新聞

反烏托邦？川普贏賀錦麗後 「慾望師奶」女星喊逃舉家搬出美國

曾主演影集「慾望師奶」（The Desperate Housewives）的好萊塢女星伊娃．朗格莉亞（Eva Longo...

不同於反川阿諾…史特龍晚宴演說 盛讚川普如「華盛頓第二」

好萊塢動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）今天於「美國優先政策研究所」晚宴上發表簡短演說，在介紹...

川普延攬魯比歐接國務卿 美對陸強硬將遠超貿易關稅領域

美國準總統川普（Donald Trump）13日延攬對陸鷹派的聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）任國務卿，顯示川...

美大選後首位見川普外國領導人 阿根廷總統拔頭籌

美國總統當選人川普今天在佛羅里達州他名下的海湖俱樂部會晤阿根廷總統米雷伊，自稱「無政府資本主義者」的米雷伊成為美國總統大...

鐵桿反疫苗…小羅勃甘迺迪獲提名衛生部長 挨轟「明顯且當前的危險」

美國候任總統川普14日宣布，提名小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）為衛生部長，但甘迺迪不只是反...

川普提名國家情報總監加巴德惹議 日媒稱發表「日本敵視發言」

美國候任總統川普近日宣布了國安團隊人選，除了國防部長候選人赫塞斯，國家情報總監候選人加巴德也在海內外引發了不小的爭議，更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。