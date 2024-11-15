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憂川普強化制裁…半導體業加速「去中國化」 最大受惠竟是這國

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
SK海力士原訂擴大中國無錫廠產能的計畫已叫停，改為擴大南韓利川M14廠、清州M16廠產能。路透
SK海力士原訂擴大中國無錫廠產能的計畫已叫停，改為擴大南韓利川M14廠、清州M16廠產能。路透

在美國總統川普上任後，將加強對中國半導體制裁的預期下，全球半導體業掀起加速去中國化熱潮，最大受惠國是越南

南韓朝鮮日報報導，市場調查公司Omdia與業界人士15日表示，SK海力士原訂擴大中國無錫廠產能的計畫已叫停，改為擴大南韓利川M14廠、清州M16廠產能。

截至今年第1季，SK海力士無錫廠的DRAM晶片季產量48萬片，原本計畫隨著需求復甦，該廠將擴大DRAM產能，如今該計畫已夭折，無錫廠在整體DRAM產量的佔比將從原先的40%下調。

此外，三星電子中國西安廠NAND快閃記憶體廠也將大幅下調產能。三星電子的合作廠商則開始在越南進行投資。南韓封測廠Signetics計畫投資1億美元，在越南永福省霸善工業區內建廠。

報導指出，南韓半導體設備商Hana Micron基於在中國營運的不確定性升高，因此加劇在東南亞的設備投資。公司內部人員說，不僅是Hana Micron，包括美國封測大廠Amkor在內的跨國企業也加快「去中國化」的速度。

路透報導，Amkor在越南投資16億美元興建一座佔地20萬平方公尺的封測廠。Amkor表示，新廠安裝的部份設備將從中國廠轉移過去。

德國英飛凌從去年起也擴大越南的投資規模，在河內設立研發中心，聚焦車載半導體驗證技術研發，支持強化系統晶片（SoC）的需求與競爭力。

新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究員阮克江指出，「越南正迎來一次順應全球供應鏈重組的潮流，將經濟增長模式從勞動密集行產業，轉變為以半導體為中心的高科技產業的機遇」。

川普 美國大選

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