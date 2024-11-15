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反烏托邦？川普贏賀錦麗後 「慾望師奶」女星喊逃舉家搬出美國

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國女星伊娃．朗格莉亞8月22日在芝加哥民主黨全國代表大會上致詞。資料照片。法新社
美國女星伊娃．朗格莉亞8月22日在芝加哥民主黨全國代表大會上致詞。資料照片。法新社

曾主演影集「慾望師奶」（The Desperate Housewives）的好萊塢女星伊娃．朗格莉亞（Eva Longoria）接受法國版《美麗佳人》11月號封面故事採訪時透露，她家不再定居美國，目前大多輪流住在墨西哥西班牙

BBC與Dealine報導，朗格莉亞在14日刊登的訪問中表示，她不再把洛杉磯或美國稱為自己的家，特別是在川普選贏賀錦麗之後，「我有特權，我要逃走，去其他地方。大多數美國人沒這麼幸運，他們將被困在這個反烏托邦的國家，我的焦慮和悲傷都是為了他們」。

朗格利亞是第9代德州人，20多歲時搬到加州，2006年因演出「慾望師奶」而獲得金球獎提名。朗格利亞受訪時解釋，「我在這裡度過了整個成年生活，但即使是在疫情之前，情況就在變化，氛圍不一樣了，然後新冠發生了，把美國推向極限，無論是無家可歸危機或稅收，倒不是說我想要對加州刻薄，這就感覺像是我人生中的這一章現在完結了」。

朗格莉亞在民主黨政界被視為女性和拉丁裔選民的權力掮客，因為對移民政策很有興趣，至少從2012年開始，就一直明顯跟全國與地方層級的民主黨候選人關係緊密，曾在今年的民主黨全國代表大會致詞，並代表副總統賀錦麗奔波於競選活動。

不過，朗格莉亞向《美麗佳人》描述了她對川普擊敗賀錦麗感到沮喪，「如果他兌現競選承諾，這將是一個可怕的地方」，又指川普2016年勝選已經粉碎她對政治上「最佳人選獲勝」的信念。

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