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美大選後首位見川普外國領導人 阿根廷總統拔頭籌

中央社／ 棕櫚灘14日綜合外電報導
美國總統當選人川普（右2）今天在佛羅里達州他名下的海湖俱樂部會晤阿根廷總統米雷伊（中）。 法新社
美國總統當選人川普（右2）今天在佛羅里達州他名下的海湖俱樂部會晤阿根廷總統米雷伊（中）。 法新社

美國總統當選人川普今天在佛羅里達州他名下的海湖俱樂部會晤阿根廷總統米雷伊，自稱「無政府資本主義者」的米雷伊成為美國總統大選結果出爐後首位跟川普見面的外國領導人。

法新社報導，保守派智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute）在佛州棕櫚灘（PalmBeach）的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行正式晚會，米雷伊（Javier Milei）於會上發表演說。

米雷伊在台上介紹川普（Donald Trump）時說道：「這是史上最偉大的政治逆襲，對抗整個政治建制派，他甚至冒上生命危險。」

米雷伊提到：「正因為如此，當前的世界變得更美好，自由之風如今吹得更強勁。」

川普也向與會者發表談話，他讚揚米雷伊「為阿根廷付出奉獻」，還說在海湖俱樂部接待米雷伊是一份「榮幸」。

川普於掌聲中表示：「你完成非常棒的事情，讓阿根廷再次偉大（Make Argentina Great Again）。」

川普重要盟友、美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也出席這場盛會，期間川普、馬斯克和米雷伊一起合影。米雷伊最近才爭取馬斯克在阿根廷進行投資。

川普 米雷伊 美國大選 阿根廷 馬斯克

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