UCLA教授：美國選後社會對立 文學能建立橋樑
加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授白睿文表示，美國大選後社會對立，很多人感到無助，他身為一個文學研究者，認為文學提供不同視角，觸動人們同理心，「正是我們在這個黑暗時代的出路，化解分裂的良方」。
UCLA亞洲語言與文化系教授白睿文（MichaelBerry）今天在校園與台灣作家陳栢青座談。他是UCLA中國文化研究中心主任，領域涵蓋華語文學、電影和大眾文化；曾獲得台灣文化部頒發獎章，表揚他對推廣台灣文化的貢獻。
白睿文接受中央社記者訪問，談到美國大選之後，世界各地的政治局勢充滿不確定，美國社會分裂，無論政治立場處於光譜的哪一端，人們都感受到這是一個充滿不安的時代，很多人對未來感到無助。
白睿文指出，身為一個文學研究者，他認為化解分裂的最佳方法就是建立橋樑，文學正是一種人與人相互連結、為人們提供不同視角的方式，讓人們有機會擁抱不同的觀點。
白睿文說：「當你進入一本小說的世界時，你實際上是在體驗他人的視角和故事，這會引導我們產生同理心，在這個黑暗的時代，文學是一個化解分裂的良方。」
藉由台灣作家陳栢青的到訪，白睿文在課堂上向美國大學生介紹台灣文學。白睿文強調，台灣文學在美國學界、藝文界雖然屬於小眾，但扮演著重要少數、提供另類視角的角色。
他提到，儘管翻譯文學在美國主流市場上只占3%，其餘97%都是英文創作的作品，但翻譯文學能為美國文壇提供一種另類的世界觀。
白睿文以陳栢青的作品舉例，陳栢青的作品不僅描繪了他所身處的環境和世界的樣貌，更是展現一種作家如何與世界互動的方式，呈現作者如何理解和詮釋這個世界，提供讀者另一種看待世界的方式。
白睿文說，台灣在原住民文學、酷兒文學都有世界其他地方所少見的獨特發展，相較於某些西方國家仍在努力推廣原住民文學，台灣在創造多元文化環境的努力一直走在前面。
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