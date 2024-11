高智商還要爆肝！馬斯克為政府效率部徵才 「一條件」先惹利益衝突

美國總統當選人川普12日任命科技富豪馬斯克與印度裔企業家拉馬斯瓦米共同領導新設的「政府效率部」(DOGE)。該部門14日在X(推特)貼文大舉徵才,開出條件是高智商且願意每周工作80小時以上。媒體發現,投履歷還有一項「先決條件」,可能已產生利益衝突。

該貼文寫道:「我們非常感激數千位美國人有興趣協助DOGE。我們不需要更多兼職人士提供想法,我們需要超高智商的小政府革命者,願意每周工作80小時以上,從事無聊的砍成本工作。如有意,請將您的履歷私訊此帳戶。伊隆與維維克(拉馬斯瓦米)會審查前1%的申請者。」

目前不清楚該工作是否需具備特定的教育或工作經歷,工作薪酬以及該部門的資金來源尚不明。在另一篇貼文中,馬斯克表示:「確實,這將是繁瑣工作,會大量樹敵且薪酬為零,真划算。」

英媒每日郵報指出,要向DOGE帳號傳私訊,用戶必須先付費成為X的Premium會員,年費為84美元(台幣2550元)。由於馬斯克是X老闆,這項門檻已帶有利益衝突。

此外,馬斯克當特斯拉執行長就以長時間工作聞名,甚至睡在特斯拉工廠地板上,收購推特後也睡在公司總部。

商業內幕報導,早期在特斯拉,馬斯克就常迫使員工「超勤勞工作」,2022年他接管推特後也運用這種管理風格,導致大批員工離職。當時馬斯克深夜發給員工電郵,表示他們應該「長時間高強度工作」,稱「只有卓越表現才能達到及格標準」。

馬斯克曾透露他的政府效率部門會展示一項排行榜,揭露政府支出「最瘋狂愚蠢」的例子,藉此推廣透明度極大化,並讓大眾給予意見回饋。

公關與傳播專家向商業內幕表示,這樣的排行榜可能引起關注,但有人也質疑,由誰來定義「浪費」這件事本身就帶有偏見。

