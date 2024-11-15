高智商還要爆肝！馬斯克為政府效率部徵才 「一條件」先惹利益衝突

美國總統當選人川普12日任命科技富豪馬斯克與印度裔企業家拉馬斯瓦米共同領導新設的「政府效率部」（DOGE）。該部門14日在X（推特）貼文大舉徵才，開出條件是高智商且願意每周工作80小時以上。媒體發現，投履歷還有一項「先決條件」，可能已產生利益衝突。

該貼文寫道：「我們非常感激數千位美國人有興趣協助DOGE。我們不需要更多兼職人士提供想法，我們需要超高智商的小政府革命者，願意每周工作80小時以上，從事無聊的砍成本工作。如有意，請將您的履歷私訊此帳戶。伊隆與維維克（拉馬斯瓦米）會審查前1%的申請者。」

目前不清楚該工作是否需具備特定的教育或工作經歷，工作薪酬以及該部門的資金來源尚不明。在另一篇貼文中，馬斯克表示：「確實，這將是繁瑣工作，會大量樹敵且薪酬為零，真划算。」

英媒每日郵報指出，要向DOGE帳號傳私訊，用戶必須先付費成為X的Premium會員，年費為84美元（台幣2550元）。由於馬斯克是X老闆，這項門檻已帶有利益衝突。

此外，馬斯克當特斯拉執行長就以長時間工作聞名，甚至睡在特斯拉工廠地板上，收購推特後也睡在公司總部。

商業內幕報導，早期在特斯拉，馬斯克就常迫使員工「超勤勞工作」，2022年他接管推特後也運用這種管理風格，導致大批員工離職。當時馬斯克深夜發給員工電郵，表示他們應該「長時間高強度工作」，稱「只有卓越表現才能達到及格標準」。

馬斯克曾透露他的政府效率部門會展示一項排行榜，揭露政府支出「最瘋狂愚蠢」的例子，藉此推廣透明度極大化，並讓大眾給予意見回饋。

公關與傳播專家向商業內幕表示，這樣的排行榜可能引起關注，但有人也質疑，由誰來定義「浪費」這件事本身就帶有偏見。