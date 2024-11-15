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川普口條流利精力旺 競選演講訪談時數倍勝賀錦麗

中央社／ 台北14日電

美國總統當選人川普體力充沛、口條流利，公開演講或媒體訪問經常超過腳本限定的時間。紐約時報分析報導，川普在選戰中無論是公開活動、主流或串流媒體訪問，講話時間遠超過落敗的賀錦麗。

78歲的川普（Donald Trump）選前在知名Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）的節目高談闊論超過3個小時，吸引數千萬流量；在紐約造勢活動同樣展現驚人體力，於支持者面前高聲演講達1個半小時，期間絕無冷場。

姑且不論能言善道是否是川普達陣原因，他在公開場合親自現身演說和主流媒體、自媒體訪問時數，遠超過民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。

紐約時報（New York Times）引用國會媒體「點名」（Roll Call）的逐字稿資料統計報導，川普自7月23日起，共出席206場活動與訪問，賀錦麗8月中獲提名後，快馬加鞭共出席213場活動與訪問，但川普在公開場合講話與媒體訪問時間達172小時，約為7.17天；賀錦麗僅有69小時。

2位候選人講話時數再細分，川普在親身出席的造勢場合講話達131小時，賀錦麗為54小時；川普在電視及廣播訪問為23小時，賀錦麗為11小時；川普在Podcast與串流平台節目講19小時，賀錦麗只有4個小時，川普都呈現倍數領先。

美國總統選舉拚人氣也拚腳程，輔選人員頻繁進出兵家必爭的搖擺州重要城鎮。相較於川普3月即篤定獲得提名，臨危受命的賀錦麗需要趕進度，準備時間遠落後於川普，造勢活動場次較多，場面較小，公開演講時間約為半小時。

「點名 」的資料顯示，川普共出席118場活動，賀錦麗為171場；川普共接受68次電視及廣播訪問，賀錦麗為34個；川普在Podcast與串流平台接受20次訪問，賀錦麗只有8次。

美選期間，民主黨陣營曾質疑賀錦麗訪談空洞欠內容，時數也偏短；川普陣營密集安排Podcast節目訪問，收聽、點閱與下載數字不輸主流媒體；無論川普的口沫橫飛是否是勝選因素，整體曝光量遠勝賀錦麗。

川普 美國大選

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