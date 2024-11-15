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川普再公布新政府人事 小羅勃甘迺迪掌衛生部

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，美國總統當選人川普在社群平台Truth Social宣布，將提名小羅勃甘迺迪在他第2個白宮任期內擔任衛生部長。

現年70歲的前民主黨人小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）曾以獨立身分參選總統，但在8月宣布退選，轉而支持78歲的川普（Donald Trump）。

美聯社報導，美國衛生及公共服務部是個龐大單位，負責監管藥物、疫苗、食品安全、醫療研究，以及聯邦醫療保險（Medicare）和醫療補助（Medicaid）等社會安全網計畫。

小羅勃甘迺迪自2000年代中期以來，在全球反疫苗運動中崛起成為領導者角色，他的主張包括稱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是「有史以來最致命疫苗」。

川普 美國大選

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