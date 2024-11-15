川普新人事爭議大…情報總監缺乏經驗 司法部長涉性販運吸毒

美國候任總統川普十三日宣布，提名佛州共和黨眾議員蓋茨擔任司法部長、前眾議員加巴德出任國家情報總監。兩人對即將負責的事務都毫無經驗，蓋茨更因涉嫌性販運和吸毒遭調查，這項人事案連共和黨人士都倒抽一口氣。

川普說：「沒有什麼比結束我們司法體系的黨派武器化更重要；蓋茨（Matt Gaetz）結束武器化政府，保護我們的邊境，瓦解犯罪組織，恢復國人對司法部破碎的信仰和信心。」

蓋茨辭議員結束調查

現年四十二歲的蓋茨於二○一六年首度當選國會議員，他是川普忠實擁護者，也是佛州保守派代表；只是他從未在司法部工作或擔任任何級別政府檢察官。他在Ｘ平台貼文表示，擔任此職「將是我的榮幸」。

蓋茨曾因涉及一名十七歲女孩性販運指控，被司法部調查近三年；他的辦公室二○二三年表示，檢方已告知他不會面臨刑事指控。

蓋茨原本仍在接受眾院操守委員會調查，原因是他涉嫌不當性行為、非法吸毒及可能試圖阻撓調查，眾院原本預計本周五公布蓋茨性醜聞調查報告。蓋茨在獲得川普任命後，立即辭去眾議員職位，也就結束眾院操守調查。兩黨委員會六月曾發表罕見聲明表示，針對蓋茨的一些指控「值得繼續審查」。蓋茨則一再否認有與未成年人發生性關係或性交易的任何不當行為。

司法部長對川普實現其第二任期願景至關重要，也有助川普執行其移民、生殖健康政策，以及信誓旦旦要進行的政治報復。

蓋茨長期指責司法部在總統拜登領導下被武器化，用來對抗川普在內的保守派，他呼籲司法部和聯邦調查局做出重大改變，否則就該廢除。

共和黨議員多表驚訝

在二○二三年罷免眾院前議長麥卡錫過程中，蓋茨扮演關鍵角色，引發眾院長達數周混亂。川普提名蓋茨消息發布時，眾院共和黨人正閉門舉行領袖選舉。一些議員得知蓋茨將掌司法部，有人倒抽一口氣，多人表示驚訝。

這項人事案須經參議院通過，剛選上參院共和黨領袖的熊恩拒絕透露蓋茨是否會過關，只承諾參院將審視所有提名者，「我們拭目以待」。參院共和黨第二號人物巴拉索稱這是大膽選擇。共和黨參議員穆考斯基則向媒體表示，「我認為這對司法部長來說，不是個認真的提名」。司法部員工透露，司法部內部得知這項人事案，明顯「強烈震驚」。

前聯邦眾議員加巴德被川普提名為新政府的首任國家情報總監，她曾表態反對繼續援助烏克蘭。（美聯社）

另外，川普決定由退出民主黨的夏威夷州前眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）出任國家情報總監。川普形容她一直為國家和美國人的自由而戰，而她現在是一名自豪的共和黨人。

加巴德今年入共和黨

國家情報總監負責監督及協調各個情報機構之間的行動，負責整理總統的每日簡報，為行政部門提供做出國家安全關鍵決策所需的資訊。

四十三歲的加巴德曾經從軍，二○○五年派駐伊拉克參與伊拉克戰爭，退役後從政。她一向反對援助烏克蘭，二○二二年宣布退出民主黨，二○二四年加入共和黨，今年八月表態支持川普。

加巴德在情報方面缺乏經驗，在國會近十年，她從未在眾院情報委員會任職。