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川普盟友落敗…共和黨參院黨團領袖 熊恩勝出

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
美國聯邦參議院共和黨人十三日推選南達科他州選出的熊恩（中）為新任參院多數黨領袖。（美聯社）
美國聯邦參議院共和黨人十三日推選南達科他州選出的熊恩（中）為新任參院多數黨領袖。（美聯社）

美國共和黨確定控制國會參眾兩院，共和黨參院黨團十三日舉行秘密投票選舉黨團領袖，六十三歲南達科他州聯邦參議員熊恩（John Thune）勝出。現任領袖麥康諾從二○○七年以來率領共和黨參院黨團十七年，寫下美國史上任期最長的參院黨團領袖紀錄，新會期將交棒熊恩。現任眾院議長強生則獲黨團推選續任議長。

除了熊恩之外，德州參議員孔寧和佛州參議員史考特也角逐黨團領袖。第一輪投票時史考特票數最少而出局，第二輪投票熊恩以廿九票贏過孔寧的廿四票。

熊恩在投票結果出爐後表示：「這是參議院嶄新的一天，也是美國嶄新的一天。共和黨團隊一致團結，我們很欣慰重拾多數，將與眾議院同僚合作推動川普總統政策。」

值得注意的是，史考特雖然獲得多名重量級川普盟友支持，包括保守派名嘴卡森、科技富豪馬斯克等，表決結果還是落敗。川普則在參院黨團高層改選當中沒有為特定人選背書。

熊恩在表決勝出之後，原本支持史考特的共和黨參議員說，有信心熊恩將成為效率十足的黨團領袖。

阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾表示：「我支持史考特，是因為覺得他跟川普可以溝通更好，因為他們兩人都是企業家。」但塔伯維爾說，不管是熊恩或孔寧出任黨團領袖，都沒問題。

塔伯維爾說，熊恩要做的就是向川普證明將百分之百落實政策，「我相信他做得到」。

多家媒體十三日確定共和黨席次過半，將繼續控制眾院，而現任議長強生十三日通過共和黨眾議院黨團提名續任議長。川普十三日為強生續任議長背書，眾院新會期將對議長人選舉行全院表決。

川普 美國大選

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