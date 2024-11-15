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直接監督商務部…貿易沙皇 川普擬延攬賴海哲

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
美國前貿易代表賴海哲可望出任川普新政府的「貿易沙皇」，總管對外貿易。（美聯社）
美國前貿易代表賴海哲可望出任川普新政府的「貿易沙皇」，總管對外貿易。（美聯社）

華爾街日報報導，美國總統當選人川普對盟友透露，考慮邀請第一任執政時的美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）出任「貿易沙皇」。知情人士說，「貿易沙皇」頭銜不需要經過參議院同意，將讓賴海哲立即擁有監督商務部、美國貿易代表署等跨部會貿易政策的權力。

賴海哲在貿易代表任內為川普擔任顧問角色，協助落實關稅政策。

消息人士說，擔任「貿易沙皇」不像內閣部會首長必須經過參院同意，賴海哲將可在川普明年一月就職後立即落實關稅政策。不過，川普還可能改變心意，讓賴海哲擔任財政部長、商務部長或白宮國家經濟會議主席。

消息人士說，賴海哲尚未獲得出任「貿易沙皇」的通知。賴海哲與川普政權交接小組發言人均未回覆華爾街日報採訪要求。

賴海哲在貿易代表任內推出「美墨加協定」，取代一九九二年簽署的「北美自由貿易協定」。

Politico新聞網站報導，賴海哲正與盟友草擬備忘錄，準備爭取國會及社會大眾支持以推動新一波關稅，川普第二任關稅政策影響程度將比第一任更加深遠。賴海哲主要訴求是，大幅提高關稅將讓美國經濟變得更有活力，而非導致經濟下跌。

消息人士說，未來幾周將公布加徵關說的經濟說帖，說明川普關稅政策有助促進國內製造業、降低美國經濟對外國依賴，所有進口商品將全面徵收最高百分之廿關稅，所有中國大陸進口商品至少徵收百分之六十關稅；說帖指出，聯邦國際貿易委員會研究發現，川普關稅讓所有領域的國內製造都獲得提升。

川普 美國大選

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