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美媒：陸寄望馬斯克 成下一個季辛吉

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國之音報導，美國科技富豪馬斯克的政治影響力高漲，他與中國政府的關係，引發外界討論他在美中關係可能發揮的作用，中方希望他成為下一個「季辛吉」，像這位去年十一月去世的美國前國務卿那樣促進美中關係發展。

有跡象顯示，中方希望馬斯克填補這一空缺。戰略與國際研究中心顧問、中國商務和經濟董事項目主任甘思德對ＣＮＢＣ表示，「過去幾個月，中國普遍對馬斯克是否可以成為新的季辛吉感到好奇」。

華爾街日報引述策略顧問公司歐亞集團創辦人布雷默的話說，「中國領導人正在談論馬斯克在川普政府中的作用。馬斯克與川普結盟，這基本上決定了他在中國的未來將取決於他能否在政治上有所作為」。

馬斯克旗下的特斯拉在上海經營超級工廠。他去年訪問北京時，表示反對美中技術「脫鉤」。一些分析家認為，如果馬斯克成為類似季辛吉那樣遊走美中之間的非官方使節，不僅對馬斯克旗下產業是利多，也是北京願意接受的安排。

關稅可能是北京希望馬斯克著力的議題之一。川普料將加強對大陸出口管制，並對所有大陸產品加徵百分之六十以上關稅。

加拿大多倫多策略顧問公司「地緣政治商業」創辦人普拉卡什認為，雖然川普器重馬斯克，但不應期望馬斯克對川普的中國政策有太多影響力，馬斯克若充當美中之間的「掮客」，會因利益衝突面臨許多阻力。

川普至今提名的官員，幾乎都是對中國持強硬立場的鷹派人物，獲川普指派主掌「政府效率部」的馬斯克，應該是唯一對中國態度比較溫和的人。

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