蓋茨掌司法部 引發眾怒、震驚

美國總統當選人川普提名佛州極右派眾議員蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長，他是典型年輕川普支持者，但從未有過司法部或政府檢察工作經驗。蓋茨過去曾帶頭罷黜同黨眾院議長麥卡錫而激怒黨內同志，這項最新人事引發眾怒和震驚。

川普在自家社群宣布這項最新內閣人事，稱蓋茨將「根除司法部的系統性腐敗，讓司法部回歸打擊犯罪、維護民主和憲法的真正使命」。

四十二歲的蓋茨是四屆連任眾議員，是忠實川粉，被認為極具煽動性。

路透指出，蓋茨從未在司法部工作過，也沒有擔任任何級別政府檢察官的經驗，是川普再度提名經驗不足人選的最新案例。

蓋茨藉著「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）浪潮，在共和黨建制派當家的國會中為川普發聲，以關鍵少數阻撓議長選舉，曾多次批評司法部針對保守派政治人物。

蓋茨去年十月提出動議，導致眾院議長麥卡錫遭罷免。蓋茨表面上的理由是麥卡錫和民主黨達成的撥款協議，沒有充分削減聯邦開支，但一些共和黨議員說，蓋茨涉及與未成年人發生性行為與不當用藥，眾院道德委員會對此進行調查，蓋茨不滿麥卡錫同意調查他，因私怨發動罷黜麥卡錫。

川普提名蓋茨出任司法部長，消息一出連許多共和黨人都不敢置信。The Daily Beast報導，得知消息後，共和黨眾議員貝肯回應「無話可說」；辛浦森跟記者說「你在開玩笑嗎」；阿拉巴馬州參議員圖柏維爾直呼「天哪！」

麥卡錫直言這項任命案明年會被共和黨重掌的參議院打回票，「蓋茨不會獲得認可，每個人都知道」；而蓋茨立即宣布辭去眾議員，原本眾院道德委員會準備表決是否公布蓋茨涉不當性行為等案的調查，現在不再對他擁有管轄權，報告實際上失效。

過去一年蓋茨一直在接受司法部的性犯罪調查，最終以不起訴結案。蓋茨一直否認指控。