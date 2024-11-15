三權一把抓 川普政令將暢通無阻

有線電視新聞網（ＣＮＮ）、紐約時報等各家媒體計票顯示，共和黨在眾議院已拿到過半席次，保住在眾院的微弱多數，加上已控制參院多數的五十三席，最高法院九席大法官中傾向共和黨的保守派也占六席，讓總統當選人川普可望行政、立法和司法三權一把抓，明年一月走馬上任後，政令將暢通無阻。

ＣＮＮ報導，共和黨拿下加州、亞利桑納州兩席眾院席次之後，已跨越二一八席門檻，在四三五席的眾院保住多數。川普的共和黨將完全執政，司法權也傾向共和黨，民主黨的潰敗更徹底。

每日郵報報導，美國兩大黨任一黨無法掌握三權裡的任何一權，是九十年來第六次。現在的局勢為共和黨開大門，可以與川普攜手並進，在任期的頭兩年推動他們要的一切政策；這種狀況要到二○二六年期中選舉，或許才可能出現轉變。

ＣＮＮ報導，共和黨掌握國會參眾兩院，意味川普得以把施政構想全部立法，而深遠地改變美國，例如全面減稅、強硬取締無證移民、內政外交政策大轉型。

共和黨主宰國會，僅是川普權力基礎的面向之一。今年夏天最高法院判決，總統在任時的公務行為，擁有廣泛豁免權，這會讓相信自己擁有無限權力的川普膽氣更壯。

未來四年，川普還有機會提名新的大法官人選，取代最高法院裡年紀較大的大法官，讓他第一屆任期建立的傾向保守派最高法院延續到本世紀中葉。

川普公布的新政府人事，都是由超級忠心人士組成，和四年前他首次執政時任用一些較老練的人完全不同。當年他的身旁高官會勸阻或限制他的政策作為，這次將更積極推動他的政策。