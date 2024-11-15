拜習最終會 16日將登場

中國大陸國家主席習近平昨日抵秘魯，即將出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）並訪問秘魯。習近平與美國總統拜登預定十六日會晤，由於拜登明年一月就卸任，因此這很可能是兩人任內最後一次會晤。秘魯陸資港口「錢凱港」也將在習近平到訪時舉行開港。

習近平十三日乘專機從北京起飛，昨天就抵秘魯首都利馬。美國官員說，拜登將重申台海和平穩定的重要性，並對大陸在台灣周邊日益頻繁的軍事舉動破壞與影響現狀穩定，以及大陸在南海的動作、包含中國海警船干擾其他南海主權聲索國的合法海事行動表達關切。

美國官員還說，拜登將在「拜習會」提到的議題有美中合作打擊芬太尼等毒品、規範人工智慧（ＡＩ）運用、氣候變遷、大陸在俄烏戰爭中暗助俄羅斯、北韓派兵到俄國，以及大陸對美國民用關鍵基礎設施發動網路攻擊等議題。

習近平昨日在秘媒投書寫道，他將與秘魯總統博魯阿爾特以視訊方式出席利馬以北的錢凱港開港儀式，該港是「一帶一路」重要項目。習近平並允諾大陸願繼續在秘魯進行「小而美」的民生合作項目。

路透日前引述秘魯外長基亞萊爾報導，習近平帶四百位商界人士訪秘，並將更新雙邊自貿協定。

受限航程，中國領導高層訪問南美洲國家，循例會先訪歐洲再訪南美，或先至歐洲國家「技術經停」並與該國領袖會晤後再前往南美，但至截稿前，大陸官方並未披露此次任何過境消息。另據日本共同社與韓聯社報導，日本首相石破茂正協調十五日與習近平會談，南韓總統尹錫悅也規畫與習近平會談。

川普當選後，大陸持續釋出擁護多邊主義訊號。華府智庫大西洋理事會指在拜登即將下台前夕，習近平將在秘魯ＡＰＥＣ提升大陸在拉丁美洲影響力，美國應為此擔憂。