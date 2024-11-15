拜登白宮迎川普 道賀歡迎回來…紐時酸：假裝友好的29秒

美國總統拜登與候任總統川普十三日上午在白宮會晤兩小時，這對兩人而言都是非比尋常的時刻。他們曾歷動盪的權力交接，且多次公開藐視對方；這是兩人選後首次會面，拜登告訴川普「歡迎回來」，雙方握手致意並承諾平順轉移政權，討論烏克蘭和中東議題。

十三日上午十一時許，拜登在白宮會見川普，這是拜登因首場辯論表現不佳而退選以來，雙方首次長時間會晤。

對川普而言，他凱旋回歸待了四年的辦公室；一周前，他無情痛批拜登的精神狀況，並將拜登政府比作災難而獲得壓倒性勝選。

四年前川普從未承認敗選，未依照慣例歡迎拜登入白宮，也沒有出席拜登就職典禮。拜登這次則恢復即將卸任總統招待候任總統的傳統，雙方會談開始時，拜登在白宮記者還在場時對川普說「恭喜」，並表示希望此次政府平順交接。

川普則回答：「政治很難，在許多情況下，這不是一個美好的世界，但今天的世界很美好。」

紐約時報說，政治總是少不了作秀，這次拜登和川普會面，堪稱政治作秀的絕唱，兩人面對公眾，假裝喜歡和尊重彼此約半分鐘，紐時稱這是兩人「假裝友好的廿九秒」。

拜登與川普隨後會談近兩個小時，比八年前川普與歐巴馬交談的時間更長；白宮幕僚長齊安茲和準白宮幕僚長威爾斯也加入會談。

白宮發言人尚皮耶表示，這是一場「實質會議和觀點交流」，拜登形容川普「親切」，帶著一分列有詳細問題的清單來開會。尚皮耶並未透露川普清單的內容，以及拜登提供哪些建議的細節，也不鬆口雙方是否提及川普拒絕承認拜登二○二○年勝選。

尚皮耶說：「他們討論國安的重要性，以及應對國內和世界問題的內政。」

拜登告訴川普，他希望國會在跛鴨會期期間解決的問題，包括挹注政府、批准救災補充資金，並呼籲川普持續支援烏克蘭對抗俄羅斯。

對於拜登而言，這場會談意味接受川普合法勝選，他曾譴責川普為獨裁者、威脅美國民主。

拜登曾經屢次表示，趕走川普是他入主白宮的主要動機，他認為川普憤怒的民粹主義終究會消退；然而，川普捲土重來，矢言摧毀拜登的幾乎所有政績。

川普會見拜登前，先會見了眾院共和黨會議成員，讚揚共和黨的選舉表現。

川普說：「我猜我不會再參選了，除非你們說我非常出色，我們必須另想辦法。」川普語畢，眾人大笑；憲法第二十二修正案規定，美國總統不得擔任超過兩屆，無論是否連任。

拜登與川普會後，川普接受紐約郵報訪問時表示：「我徵求拜登的意見，他也告訴我他的想法。我們談了中東問題，我想知道他對我們現在處境的看法，以及他的想法；他有回答，非常親切。」

川普形容，他和拜登「都樂見雙方碰面」，「這是個漫長的過程，雙方都有很多工作，他在競選及其他方面做得很好，我們這次會談非常愉快」。