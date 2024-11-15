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川普鐵粉內閣 逐漸成形

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

美國總統當選人川普在「忠誠度至上」的組閣原則下，「鐵粉內閣」逐漸成形，包括確定提名聯邦參議員魯比歐擔任國務卿、由聯邦眾議員兼川普的極右派支持者蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長，民主黨叛將加巴德（Tulsi Gabbard）為國家情報總監，財長一職仍正激烈競爭中，最快本周公布。

川普13日表示，將提名魯比歐為國務卿。魯比歐是知名的對陸鷹派，外交立場與川普相近。他並挑選眾議員蓋茨為司法部長、以及加巴德為國家情報總監，進一步震撼華府，連共和黨都感到意外。蓋茨從未在司法部任職，也未曾擔任檢察官，而且醜聞纏身，曾被司法部調查。加巴德曾是民主黨員，在這次大選力挺川普，幾乎沒有情報工作的直接經歷，再加上日前福斯新聞評論員赫塞斯被提名為國防部長，這些人事案都將考驗川普在參院的影響力。

川普政府的財長一職則還沒確定，在呼聲最高的避險基金富豪貝森特（Scott Bessent）贏得一些關鍵人士的贊聲之際，川普交接團隊共同主席、金融服務公司Cantor Fitzgerald執行長盧特尼克（Howard Lutnick）也傳出有意角逐。

親近川普的人士透露，兩人出線的機率各半，因為兩人都贏得川普的青睞，卻也各有問題。一些保守派人士近來向川普的顧問表達貝森特曾與「金融巨鱷」索羅斯共事經歷、可能招致攻擊的疑慮，而且貿易立場和川普第一任內的財長米努勤類似。另外，知情人士說，盧特尼克最近才表達想擔任財長，讓川普大感意外與不滿。

川普 美國大選

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