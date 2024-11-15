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共和黨拿下參眾兩院…川普完全執政 面臨三挑戰

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統當選人川普。（美聯社）
美國總統當選人川普。（美聯社）

美國總統當選人川普成功在美國激起「紅色浪潮」，帶領共和黨拿下白宮與參眾兩院掌控權，「完全執政」有助他推動減稅與關稅等政策，但專家指出，共和黨的挑戰才剛開始，包括共和黨國會黨團內鬥、加重長期債務負擔，以及川普延攬眾議員入閣，威脅共和黨在眾院的脆弱多數優勢等疑慮。

CNN和NBC新聞網等媒體都已宣布，共和黨在435席的聯邦眾議院拿下至少218席，保住過半席次優勢，連同共和黨已在100席的參議院獲得53席，確定贏得過半席次，達成完全執政。

共和黨完全執政的優勢與挑戰
共和黨完全執政的優勢與挑戰

川普13日在白宮與美國總統拜登會談，為兩人選後首次會面，兩人會談近二小時，氣氛融洽，拜登承諾將於明年1月順利轉移政權，並表示支援烏克蘭符合美國國安利益。

川普將有更多餘裕推動經濟政見，也能加速化解舉債上限難題，緩解投資人對於美國債務違約的憂慮。拜登和眾院去年達成的凍結舉債上限協議，將於明年1月2日到期。但川普主張減稅，勢將增添美國債務可持續性的憂慮。

不過，參院共和黨人已選出南達科塔州的參議員熊恩（John Thune）為參院多數黨領袖，川普的盟友史考特落馬，顯示參院共和黨人對川普的盟友做出反擊，選擇某種程度上的獨立，未來可能槓上川普政策。參院議長由副總統兼任。

熊恩說，川普有意廢止的參院冗長辯論（filibuster）程序，將予以保留。這個程序的實質意義為必須在參院獲得60票支持，才能通過多數法案，但共和黨的參院席次讓民主黨人得以阻擋議事。

眾院議長強生（Mike Johnson）則在川普支持下，順利贏得共和黨提名，明年將交付全院表決。強生沒有強大的挑戰者，但他在黨內仍面臨一些意識形態歧見，特別是強硬右派的保守派和自由黨團（Freedom Caucus）。他在明年1月3日的眾院議長投票中，需要共和黨完全不跑票，但保守派手握關鍵票數，可能以此為交涉籌碼。

眾院共和黨人在推動法案時，由於過半席次優勢微薄，保守派的票數影響力將大增，得以要求大砍預算支出，尤其川普已延攬許多眾議員入閣，將使共和黨的優勢更稀薄，可能反而需以更大的讓步換取民主黨支持。

川普 美國大選

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