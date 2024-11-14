共和黨完全執政 BBC：不代表川普能隨心所欲

美國共和黨已達成「完全執政」，川普重新入主白宮且共和黨在參眾兩院都過半。然而，英國BBC報導，即使共和黨完全執政，仍不代表川普能隨心所欲。

川普和現任總統拜登在擔任總統的頭兩年都享受到完全執政。但他們觀察到，完全執政不保證總統能隨心所欲。

在2017年，當時共和黨聯邦參議員馬侃拒絕投票支持，川普廢除「平價醫療法」（Affordable Care Act）失敗。「平價醫療法」常被稱為「歐記健保」（Obamacare），是歐巴馬任內的招牌政績。

拜登在擔任總統的頭兩年，民主黨也控制參眾兩院。儘管他成功通過「美國救援計畫法案」（ARPA）、「基礎設施投資和就業法案」，及「晶片法案」，但在民主黨聯邦參議員曼欽的反對下，他不得不大幅縮減「重建美好未來法案」支出規模。

另外，共和黨明年雖然是參院多數黨，但只擁有53席參院席次。BBC指出，任何一方想避開議事阻撓，必須在參院取得60票支持。這意味共和黨還是需要跨黨派合作才能通過法案。

此外，共和黨13日選出建制派的南達科他州參議員圖恩（John Thune）為參院多數黨領袖，而非川普盟友、佛州參議員史考特（Rick Scott），顯示部分參議員可能試圖重申他們的獨立性。