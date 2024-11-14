川普派「對陸鷹派」組新內閣 外媒：大陸拉攏美商界領袖抗衡

美國候任總統川普任命被視為對中鷹派的魯比歐及瓦爾茲為主要內閣成員。華爾街日報表示，中國正在加強拉攏美國的歐亞盟友及美國商界領袖，主要目標是特斯拉執行長馬斯克，以抗衡川普外交政策團隊中的對中強硬派。

美國候任總統川普日前宣布任命魯比歐（Marco Rubio）擔任國務卿及瓦爾茲（Mike Waltz）為國家安全顧問。兩人都被視為對中鷹派。

外媒報導，川普屬意前貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）出任其新政府的「貿易沙皇」。萊特海澤主張對中國徵收最少60%關稅。川普競選期間也曾表示，會對中國進口商品徵收60%或以上關稅。

華爾街日報13日報導，習近平政府多個月來為應對與美國經濟局勢緊張加劇而做準備。中國正在拉攏美國在歐洲和亞洲的盟友，同時加強中央控制以強化中國經濟，以及準備反擊美國將中國產品拒之門外的舉措。

與此同時，與中國高級官員有交流的人表示，官員們正計劃加強拉攏美國商界領袖，試圖抗衡川普外交政策團隊中的對中強硬派，主要目標是馬斯克（Elon Musk）。他的特斯拉（Tesla）電動車有一半是在中國製造。

報導表示，上週特斯拉成為最先獲得符合中國汽車數據安全標準的其中一間汽車製造商。這個被稱為「汽車隱私保護」的認證有助鼓勵更多個人、企業甚至政府機構在中國購買特斯拉電動車。

報導表示，可能發生的大規模貿易戰正在強化中國進一步提高生產、減少對其他國家依賴。中國國家發改委11日發文強調，需要加強「內循環」，優先以國內產能和市場作為推動中國經濟成長的主要動力。

報導表示，除了加關稅外，習近平政府另一個關注的重點，是美國可能聯俄抗中。川普曾表示當選後會結束俄烏戰爭，如果美國加快結束俄烏戰爭，這可能會緩和美俄關係，讓中國受到冷落。

不過，報導引述美國智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國項目主任孫韻表示，中國認為美國政府內閣人選是糟糕的，但目前，雙方似乎仍有對話空間。

中國人民大學國際關係教授王義桅表示，對於魯比歐被中國制裁，中國會找到解決辦法。制裁是針對魯比歐個人，並非美國國務院，「這是他們可以討論的事情」。