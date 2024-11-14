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獲川普提名！前福斯主持人任美國防部長 陸學者：恐衝擊兩國軍事關係

中央社／ 香港14日電
美國總統當選人川普已提名福斯新聞節目主持人赫格塞斯（圖）出任國防部長，有中國學者表示，這項提名可能會令人關注會否為中美軍事關係帶來潛在的負面衝擊。美聯社資料照
美國總統當選人川普已提名福斯新聞節目主持人赫格塞斯（圖）出任國防部長，有中國學者表示，這項提名可能會令人關注會否為中美軍事關係帶來潛在的負面衝擊。美聯社資料照

美國總統當選人川普已提名福斯新聞節目主持人赫格塞斯出任國防部長，有中國學者表示，這項提名可能會令人關注會否為中美軍事關係帶來潛在的負面衝擊。

英文南華早報今天刊登了對南京大學國際關係學院執行院長朱鋒的訪問，他在訪問中作了以上表示。

赫格塞斯（Pete Hegseth）是福斯新聞（Fox News）節目主持人，他已獲川普提名出任國防部長，如果獲得國會同意，將領導總多達300萬的部隊與文職人員。

朱鋒說，雖然赫格塞斯在軍方有很長的服役經驗，但他在美國軍事及國防系統任職上，缺乏工作經驗。

他同時表示，川普在選擇白宮高層官員上有相同要求，即這些人必須與他有相同價值，以及獲得其信任，這些人事選擇也可能為未來的中美關係帶來不穩定。

他說，同樣令人擔心的是，川普上台後，其政治考慮可能會破壞官員的專業性；川普的個人影響力也可能會令美國政府官員的技術及專業性蒙上陰影。

川普 白宮 福斯 美中關係 美國大選

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