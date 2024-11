擁軍官背景…福斯新聞主持人出任川普2.0國防部長 為何引專家質疑？

川普2.0的內閣人選近期持續公布,與兩岸關係密切相關的國防部長也在今天(13日)確認提名,由退役軍人、福斯新聞主持人赫格塞斯(Pete Hegseth)出任。赫格塞斯擁護「美國優先」的理念,提到強大的軍隊對維護世界和平至關重要。但專家質疑,他缺乏高層國安經驗,是否能通過參議員審核通過還是未知數。

川普在台灣時間13日宣布,福斯新聞主持人、伊拉克和阿富汗戰爭老兵赫格塞斯,將出任下一任國防部長。

根據《紐約時報》報導,赫格塞斯並不符合傳統國防部長的選擇範疇,但他在川普第一任期時堅定表達支持,為川普與北韓領導人金正恩的互動辯護,並擁護「美國優先」的理念,試圖讓美軍從海外撤回,也積極支持被指控戰爭罪行的老兵。

「赫格塞斯堅毅、聰明,是真正信奉『美國優先』的人,有他的領導,美國的敵人會有所警惕,我們的軍隊將再次偉大,美國永不退縮!」川普讚揚赫格塞斯的戰鬥經驗,以及對軍隊和退伍軍人的支持。

福斯新聞提到,赫格塞斯是傑出的主持人,「他的見解和分析,尤其是關於軍事的內容,在我們的觀眾裡引起深刻共鳴,打造成功的節目。」

美國優先擁護者,曾為保守派雜誌撰文

赫格塞斯原先是福斯電視台Fox & Friends共同主持人,從2014年開始,就以評論員身分加入電視台,多年來,一直主持福斯的跨年節目。之前,他也曾在阿富汗、伊拉克和古巴關塔納摩灣的美國陸軍服役。

《紐約時報》指出,赫格塞斯就讀普林斯頓大學期間,曾擔任保守派雜誌《The Princeton Tory》發行人,並撰文描述在2003年時,目睹前伊拉克總統海珊(Saddam Hussein)雕像倒塌的場景。「保守主義的理念將繼續有效,」赫格塞斯寫道:「強大的軍隊,對世界的長期和平與穩定至關重要。」

他的著作《戰士之戰:背叛捍衛我們自由者的真相》(The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free),目前已在今年6月時出版,並登上《紐約時報》暢銷書榜。他在書中寫道:「我們的『精英』就像《終極警探》(Die Hard)裡,那些無能、沉迷於毒品的商人,輕視由布魯斯.威利(Bruce Willis)飾演的麥克連。但總有一天,他們會發現,自己還是需要麥克連,才能安享和平與繁榮。」

川普也讚揚赫格塞斯的著作,表示「他揭露左派對我們戰士的背叛,並指出我們必須讓軍隊重返精英主義、致命性、問責性與卓越。」

然而,赫格塞斯可能會面臨一些高階軍事官員及有軍旅背景的議員反對,因為他過去曾支持一些違反軍事司法規則的軍人。

赫格塞斯著作《戰士之戰:背叛捍衛我們自由者的真相》。取自petehegseth.com

缺乏國安經驗,應對國際局勢能力成焦點

川普第一任期時一位前國防部官員就向《紐約時報》指出,赫格塞斯缺乏軍旅以外的經驗,並擔憂即使參議院由共和黨掌控,他也不一定能順利通過參議院審核。

《美聯社》報導,國防部長一職在川普第一任期時都做不久,四年內,有五位官員先後擔任這個職位,但最終都因爲辭職、被解雇,或是短暫過渡而離任,最後只有兩人獲得參議院正式確認。而許多在川普政府內工作的將軍,也曾批評川普不適合擔任總統。

「赫格塞斯有出色的初級軍官背景,但缺乏國防部長所需的高層國家安全經驗,這可能會讓他更難通過參議院確認,」戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies, CSIS)資深顧問坎西安(Mark Cancian)指出:「我認為,川普已經厭倦與國防部長的鬥爭,因此選擇一位會對他忠誠的人。」

究竟赫格塞斯會如何應對中國、俄烏戰爭和中東局勢,外界都在看。

(本文出自2024.11.13《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)