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擁軍官背景…福斯新聞主持人出任川普2.0國防部長 為何引專家質疑？

遠見／ 文‧邱祐慶
總統當選人川普12日宣布，陸軍退伍的福斯新聞網(Fox News)主播赫塞斯(Pete Hegseth)將出任國防部長。美聯社
總統當選人川普12日宣布，陸軍退伍的福斯新聞網(Fox News)主播赫塞斯(Pete Hegseth)將出任國防部長。美聯社

川普2.0的內閣人選近期持續公布，與兩岸關係密切相關的國防部長也在今天（13日）確認提名，由退役軍人、福斯新聞主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）出任。赫格塞斯擁護「美國優先」的理念，提到強大的軍隊對維護世界和平至關重要。但專家質疑，他缺乏高層國安經驗，是否能通過參議員審核通過還是未知數。

川普在台灣時間13日宣布，福斯新聞主持人、伊拉克和阿富汗戰爭老兵赫格塞斯，將出任下一任國防部長。

根據《紐約時報》報導，赫格塞斯並不符合傳統國防部長的選擇範疇，但他在川普第一任期時堅定表達支持，為川普與北韓領導人金正恩的互動辯護，並擁護「美國優先」的理念，試圖讓美軍從海外撤回，也積極支持被指控戰爭罪行的老兵。

「赫格塞斯堅毅、聰明，是真正信奉『美國優先』的人，有他的領導，美國的敵人會有所警惕，我們的軍隊將再次偉大，美國永不退縮！」川普讚揚赫格塞斯的戰鬥經驗，以及對軍隊和退伍軍人的支持。

福斯新聞提到，赫格塞斯是傑出的主持人，「他的見解和分析，尤其是關於軍事的內容，在我們的觀眾裡引起深刻共鳴，打造成功的節目。」

美國優先擁護者，曾為保守派雜誌撰文

赫格塞斯原先是福斯電視台Fox & Friends共同主持人，從2014年開始，就以評論員身分加入電視台，多年來，一直主持福斯的跨年節目。之前，他也曾在阿富汗、伊拉克和古巴關塔納摩灣的美國陸軍服役。

《紐約時報》指出，赫格塞斯就讀普林斯頓大學期間，曾擔任保守派雜誌《The Princeton Tory》發行人，並撰文描述在2003年時，目睹前伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）雕像倒塌的場景。「保守主義的理念將繼續有效，」赫格塞斯寫道：「強大的軍隊，對世界的長期和平與穩定至關重要。」

他的著作《戰士之戰：背叛捍衛我們自由者的真相》（The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free），目前已在今年6月時出版，並登上《紐約時報》暢銷書榜。他在書中寫道：「我們的『精英』就像《終極警探》（Die Hard）裡，那些無能、沉迷於毒品的商人，輕視由布魯斯．威利（Bruce Willis）飾演的麥克連。但總有一天，他們會發現，自己還是需要麥克連，才能安享和平與繁榮。」

川普也讚揚赫格塞斯的著作，表示「他揭露左派對我們戰士的背叛，並指出我們必須讓軍隊重返精英主義、致命性、問責性與卓越。」

然而，赫格塞斯可能會面臨一些高階軍事官員及有軍旅背景的議員反對，因為他過去曾支持一些違反軍事司法規則的軍人。

赫格塞斯著作《戰士之戰：背叛捍衛我們自由者的真相》。取自petehegseth.com
赫格塞斯著作《戰士之戰：背叛捍衛我們自由者的真相》。取自petehegseth.com

缺乏國安經驗，應對國際局勢能力成焦點

川普第一任期時一位前國防部官員就向《紐約時報》指出，赫格塞斯缺乏軍旅以外的經驗，並擔憂即使參議院由共和黨掌控，他也不一定能順利通過參議院審核。

《美聯社》報導，國防部長一職在川普第一任期時都做不久，四年內，有五位官員先後擔任這個職位，但最終都因爲辭職、被解雇，或是短暫過渡而離任，最後只有兩人獲得參議院正式確認。而許多在川普政府內工作的將軍，也曾批評川普不適合擔任總統。

「赫格塞斯有出色的初級軍官背景，但缺乏國防部長所需的高層國家安全經驗，這可能會讓他更難通過參議院確認，」戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies, CSIS）資深顧問坎西安（Mark Cancian）指出：「我認為，川普已經厭倦與國防部長的鬥爭，因此選擇一位會對他忠誠的人。」

究竟赫格塞斯會如何應對中國、俄烏戰爭和中東局勢，外界都在看。

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（本文出自2024.11.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

內閣 共和黨 國防 川普 福斯 美國大選

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