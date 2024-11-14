川普用人三大標準？除了死忠、反覺醒 最後一項跟電視有關

美國總統當選人川普周三提名蓋茨（Matt Gaetz）擔任司法部長的決定震驚了華盛頓。彭博資訊分析，自從川普開始宣布提名的內閣人選以來，很明顯的一個用人標準就是：對川普超級忠誠。

川普在24小時內宣布了一連串令人咋舌的內閣人事提名：包括任命對烏克蘭援助採懷疑態度、並且是從民主黨倒向支持激進「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營的前夏威夷州眾議員加巴德（Tulsi Gabbard），出任國家情報總監，以及提名福斯新聞主持人、名嘴赫塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長。

彭博分析，這些選擇顯示出，川普急於召集黨內最忠誠的支持者來推動他的政策計畫，並且可能在司法部、情報界和軍隊中「清算」他的對手。最大的考驗在於，參議院中的共和黨議員是否願意配合川普的人事任命案。

其他官員人選的提名，包括魯比歐（Marco Rubio）擔任國務卿、拉特克利夫（John Ratcliffe）擔任中央情報局局長，這些提名顯然較為傳統，或可說是被視為主流，不過，這些選擇也反映出川普更重視忠誠、反覺醒（anti-woke）的立場，以及能在電視上侃侃而談、足夠「吸睛」的能力，而非是能夠協調或一統川普政府即將面臨最迫切政策挑戰的全盤策略。

卡內基國際和平基金會高級研究員魏特海姆（Stephen Wertheim）表示：「目前看來，川普的國安任命似乎受到三個因素的驅動——忠誠、文化戰爭以及川普所謂的『一表人才』（the look）。」

這些最新的人事任命，尤其是任命蓋茨（Matt Gaetz）擔任司法部長，可能會在參議院中引發川普與共和黨人的衝突。參議院共和黨人在周三已經推選建制派的圖恩（John Thune）擔任為新任參院多數黨領袖，未選擇川普的忠誠擁護者佛州參議員史考特（Rick Scott），這代表是拒絕億萬富豪馬斯克和川普更偏好的人選，也顯示他們對迎合川普的MAGA派系興趣有限。

蓋茨曾捲入醜聞，包括司法部調查他與一名17歲女孩的性交易關係。他否認了指控，並在去年被告知不會面臨指控。蓋茨也曾被眾議院倫理委員會調查。

當被問及蓋茨的可能提名聽證會時，緬因州共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）表示：「勢必會提大量的問題。」阿拉斯加共和黨參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）被問到她是否認為蓋茨是個合適人選時回答：「在我看來不是。」這兩位參議員都曾在2021年1月6日的國會攻擊事件後，投票支持彈劾川普。

參議院近幾十年來已經大幅減少尊重總統的內閣提名人選，但很少直接否決。反而是，在提名人選遭遇參院反對時，總統乾脆就撤回了提名人選。例如川普在第一任期內撤回了三次提名。