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盧比歐掌國務院 川普讚盟邦真朋友、強大自由之聲

中央社／ 華盛頓13日專電

川普今天透過聲明任命聯邦參議員盧比歐擔任國務卿，「他將成為我國堅定的捍衛者，盟邦的真朋友」。聲明也提到，盧比歐起草並推動通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」，這是美中關係數十年來的最大轉折。

美國總統當選人川普下午在聲明中形容，盧比歐（Marco Rubio）是備受敬重的領導人、非常強大的自由之聲、永遠不會向對手退縮的無畏戰士。

聲明並說明盧比歐的背景，包括他1971年於佛羅里達州邁阿密出生，是追求美國夢的古巴移民之子。盧比歐的父親是宴會調酒師，母親帶小孩之際，在飯店兼差當服務員。

根據聲明，盧比歐踏上從政之路，很大程度上是因為與祖父的對話。他的祖父親眼目睹家鄉毀於共產主義。在獲得佛羅里達大學及邁阿密大學法學院學位後，盧比歐相繼擔任西邁阿密市議員及佛州眾議院議長。2010年，盧比歐當選聯邦參議員。

聲明指出，盧比歐在參院第一任期經歷華府僵局。改革努力遭到極端黨派偏見及菁英階層強烈抵制。盧比歐也見證被建制派遺棄的社區，例如失去有尊嚴的工作而被摧毀的城鎮。

這些經歷沒有讓盧比歐氣餒，反而繼續制定政策，創造良好的就業機會，強化社區建設，及保護美國人免受中國共產黨侵害。

除了提供屢獲獎肯定的選民服務外，盧比歐還起草數百項新法律，一些具有真正的變革性影響。他帶頭推動美國退伍軍人事務部的改革，為接觸到有毒焚燒坑而有健康狀況的退伍軍人提供醫療福利。

聲明說，鑑於這些成就，有效立法中心（Center forEffective Lawmaking）將盧比歐評為國會最有效率參議員的前3名。

盧比歐在外交政策上耕耘多年，激烈反對古巴及其在拉丁美洲的左翼盟友，尤其是委內瑞拉。他後來成為最敢批評北京的參議員之一，將中國視為美國利益的一大威脅。

他長期關注中國人權問題，先後因新疆、香港問題，兩度遭北京制裁。

2020年7月，中國制裁3位美國議員、1名官員與機構，以反制美方懲治新疆高官，盧比歐榜上有名。2020年8月，中國就香港問題制裁11名美國人，以反擊美方對中方官員的制裁，盧比歐也名列其中。

川普 美國大選

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