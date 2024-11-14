川普任命民主黨叛將加巴德 出任國家情報總監

美國共和黨籍總統當選人川普今天任命前夏威夷州眾議員加巴德（Tulsi Gabbard），出任新政府國家情報總監。加巴德曾是民主黨人，反對援助烏克蘭，在這次大選力挺川普。

川普（Donald Trump）在自家社群平台Truth Social發表聲明指出：「我很高興宣布，前國會女議員加巴德少校，將出任國家情報總監（Director of NationalIntelligence,DNI）。」

加巴德曾是民主黨籍夏威夷州眾議員，而且是退伍軍人，2005年曾派駐伊拉克，參與過伊拉克戰爭，是美國第一位入主國會的印度教徒，也是首位生於美屬薩摩亞的國會議員。

她曾角逐2020年美國總統選舉民主黨初選，在2022年10月宣布退黨，之後於2024年加入共和黨，今年8月表態支持川普參選總統。

加巴德反對美國援助烏克蘭，聲稱「華府權力菁英」試圖將烏克蘭變成另一個阿富汗，並稱自己在反恐問題上是鷹派。