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美媒：繼參院變天後共和黨再保眾院多數…川普完全執政

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國國會選舉今天最新開票結果顯示，共和黨篤定保住聯邦眾議院多數優勢，意味川普明年1月宣誓就職成為總統後，共和黨將完全執政。

法新社報導，在歷經逾1週的計票後，美國有線電視新聞網（CNN）與美國國家廣播公司（NBC）推算，在眾院435個席次中，共和黨迄今已拿下218席，足以掌握多數優勢。

美國大選除了選出新任總統，國會參眾兩院也進行改選，其中參院100席改選其中34席，眾院則是435席次全數改選。

川普擊敗民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）順利回鍋當總統，加上共和黨參院席次過半，現又保住眾院多數，已拿下完全執政權。

川普 美國大選

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