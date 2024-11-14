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美共和黨人推選建制派圖恩為參院新領袖 川普盟友落馬

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國參議院共和黨人今天推選建制派的圖恩（John Thune）為新任參院多數黨領袖，未選擇總統當選人川普（DonaldTrump）的忠誠擁護者史考特。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，3名在場消息人士指出，在共和黨內新任參院領袖選舉第2輪投票，南達科他州參議員圖恩擊敗了德州參議員柯寧（John Cornyn）。

路透社報導，消息人士指稱，川普的盟友佛州參議員史考特（Rick Scott）在第1輪投票就遭淘汰。川普核心圈內人士偏好史考特，他是忠誠的川普擁護者，承諾執行川普的命令。

彭博（Bloomberg News）報導，圖恩與柯寧都屬共和黨建制派，兩人長期擔任建制派共和黨現任參院領袖麥康奈（Mitch McConnell）的副手。

據報導，圖恩倡導自由貿易，在關稅及烏克蘭援助問題上可能與川普發生衝突，圖恩已尋求重塑與川普的關係，若川普在執政初期與圖恩公開發生衝突，可能在關鍵時刻造成黨內裂痕。

根據路透社，部分川普支持者擔心，與麥康奈密切合作的圖恩和柯寧可能缺乏兌現川普競選承諾的意願。

川普 美國大選

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