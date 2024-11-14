拜登白宮會見川普 雙方握手致意承諾順利轉移政權

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國民主黨籍總統拜登（Joe Biden）今天在白宮橢圓形辦公室會見共和黨籍總統當選人川普，雙方握手致意，並且承諾順利轉移政權。

美國有線電視新聞網（CNN）及法新社報導，拜登在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）歡迎川普（DonaldTrump）重返白宮。拜登告訴坐在身旁的川普：「總統當選人、前總統唐納（川普），恭喜。歡迎回來。」

拜登指出，他期待明年1月將順利轉移政權。川普則回應，政治是艱難的，在很多情況下，這不是一個非常美好的世界，但今天是美好的世界，他非常感激。

川普還表示，將盡可能順利轉移政權。

川普 美國大選

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