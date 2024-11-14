川普愛私密外交 馬斯克將成美中橋梁

美國總統當選人川普宣稱要對中國大陸進口產品徵收百分之六十或更高關稅，南華早報十二日報導，川普可能會利用馬斯克等親中商人及值得信賴的華府政策專家來指導他對北京的自由式外交。華府中美研究中心研究員西蒙認為，川普的風格比較偏好私密外交，可能會仰賴親近小圈子的內部專業人士擔任美中密使。

多名觀察家認為，在大陸設立特斯拉電動車廠的科技富豪馬斯克有如川普左右手，能見到川普和習近平本人，自然是進行美中祕密溝通的第一人選。但也有分析師指出，馬斯克可能會優先考慮企業政策，若與美國政府合作，可能與他在大陸的生意牴觸，而且他也欠缺制定政策經驗。

清華大學國際安全與戰略研究中心孫成昊也說，馬斯克可能不會在台灣和南海議題上提出太多建議，因為他沒有這些領域的專業知識；上海華東師範大學政治與國際關係學者馬奧尼更認為，不宜高估馬斯克角色，「川普跟習近平都知道馬斯克有自己的方針，在政治上並不可靠」。

另位常被提到的美中密使人選是黑石集團執行長蘇世民。蘇世民跟川普私交甚篤，二○一六年在北京清華大學創辦學者計畫，隔年還親邀習近平訪問川普的海湖莊園，二○一八年曾代表美國政府八次訪問北京，向北京保證川普無意掀起貿易戰。

世界摔角娛樂公司共同創辦人、美國小型企業署前署長琳達．麥馬洪也是人選之一，她已被任命為川普政權交接小組共同主席，據傳也是下任財政部長熱門人選。被川普譽為中國研究「首席權威」的白邦瑞也被點名，白邦瑞能說中文，曾擔任川普政府和大陸溝通橋梁，尤其是貿易關係，二○一六年川普與台灣時任總統蔡英文通話後，曾找白邦瑞諮詢美中關係緊張問題。